Stressabbau und Muskelaufbau: So bleiben Frauen in den 40ern fit

Hormonelle Umstellungen in den 40ern erschweren das Gewichtsmanagement. Muskeltraining und Stressabbau werden entscheidend für die Figur.

Mit dem Erreichen der 40er-Jahre ändern sich die Spielregeln für viele Frauen, insbesondere in Bezug auf Diäten und Gewichtsmanagement. Während eine Diät in den 30ern noch effektiv sein mag, verliert sie in den 40ern an Wirksamkeit. Dies ist vor allem auf hormonelle Veränderungen während der Wechseljahre zurückzuführen, die oft in diesem Alter beginnen.

Diese Veränderungen verlangsamen den Stoffwechsel und fördern die Fettansammlung, insbesondere bei Frauen, die keinen Sport treiben. Der Verlust von Muskelmasse zugunsten von Fett, vor allem im Bauchbereich, senkt den täglichen Kalorienbedarf und kann zu einer Gewichtszunahme führen.

Auch Männer sind von diesen Veränderungen betroffen, doch Frauen sehen sich oft zusätzlichen Herausforderungen gegenüber. Nach Schwangerschaft und Stillzeit bleiben häufig zusätzliche Kilos zurück, obwohl die weit verbreitete Annahme, dass jedes Kind der Mutter zwei Kilo mehr beschert, wissenschaftlich nicht bestätigt ist. Verschiedene Studien zu Ernährungsberatung und Bewegungsprogrammen während der Schwangerschaft haben keine eindeutigen Ergebnisse geliefert, wie man überflüssige Kilos am besten vermeidet.

Herausforderungen der 40er

In der Lebensdekade von 35 bis 45 Jahren spielt Stress eine zentrale Rolle. Der Alltag, selbst ohne kleine Kinder, kann durch Arbeitsdruck, Arbeitsplatzsorgen oder einen vollen Terminkalender stressig werden. Prof. Dr. Christoph Bamberger von Sana Praevention in Hamburg betont, dass schon während der Schwangerschaft hohe Stresshormon-Spiegel auftreten. Dieser Stress setzt sich oft im Alltag fort und führt zu Schlafmangel, was den Energieverbrauch senkt und den Appetit auf ungesunde Lebensmittel steigert.

Chronischer Stress erhöht das Cortisolniveau, was zur Ansammlung von Bauchfett führen kann. „Chronischer Stress ist also wie eine Dauertherapie mit Kortison“, erklärt Bamberger, und betont die Wichtigkeit eines effektiven Stressmanagements. Techniken wie MBSR, Autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation können dabei helfen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Kampf gegen unerwünschte Pfunde ist das Muskeltraining. Muskeln verbrennen auch in Ruhe Energie, was den Grundumsatz des Körpers erhöht. „Dass es fürs Schlankbleiben so wichtig ist, wurde lange unterschätzt“, sagt Bamberger. Frauen-Fitness-Studios, die sich auf Gerätetraining spezialisieren, erleben einen Zulauf, da viele Frauen die Vorteile des Krafttrainings erkannt haben.

Es formt die Figur und verbessert das Wohlbefinden, ohne dass die Gefahr besteht, ungewollt muskulös zu werden. „Um als Frau größere Muskelpakete aufzubauen, bräuchte es Protein- und Hormonpräparate, allein mit Training klappt das nicht“, erklärt Bamberger.

Neue Möglichkeiten entdecken

Mit Mitte 30 eröffnen sich neue Möglichkeiten: Beruflich umorientieren, eine Weltreise planen oder vielleicht eine Familie gründen. Laut Ayurveda-Philosophie brennt in dieser Lebensphase besonders viel Feuer in uns, erklärt Kerstin Rosenberg vom Ayurveda-Gesundheits- und Kurzentrum in Birstein. Die Pita-Energie, die für Feuer steht, dominiert und treibt den Stoffwechsel an.

Doch besteht auch die Gefahr des Überhitzens, weshalb eine Ayurveda-Diät in dieser Zeit von Vorteil sein kann.