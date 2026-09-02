Ticketstreit eskaliert: Mann droht Mitarbeiterin mit dem Tod

Am Wiener Hauptbahnhof eskaliert ein Ticketstreit – mit einer Drohung, die Polizei und Staatsanwaltschaft auf den Plan ruft.

Ort des Geschehens

Am Dienstag gegen 11.10 Uhr eskalierte am Wiener Hauptbahnhof eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen rumänischen Staatsbürger und einer Mitarbeiterin eines Ticketschalters. Laut Polizei soll der Mann die Frau dabei mit dem Umbringen bedroht haben. Der Filialleiter forderte ihn daraufhin auf, die Räumlichkeiten zu verlassen und begleitete ihn bis in den Ausgangsbereich. Dort soll der 37-Jährige erneut lautstark gedroht und angekündigt haben, ein Messer zu holen.

Kurz darauf traf die Polizei ein und nahm den Mann vorläufig fest. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

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Anzeige auf freiem Fuß

Nach der Klärung des Sachverhalts wurde der 37-Jährige zunächst vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte schließlich eine Anzeige auf freiem Fuß. Aus der Polizeimeldung geht nicht hervor, aus welchen konkreten Gründen kein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wurde.

Grundsätzlich kann Untersuchungshaft in Österreich nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch ein Gericht verhängt werden. Voraussetzung sind unter anderem ein dringender Tatverdacht und zumindest ein gesetzlicher Haftgrund wie Flucht-, Verdunkelungs- oder Tatbegehungsgefahr. Zudem muss die Haft verhältnismäßig sein und darf nicht angeordnet werden, wenn ihr Zweck durch gelindere Mittel erreicht werden kann.