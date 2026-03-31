Transportwirtschaft am Limit: Branche fordert schnelle Sprit‑Entlastungen

46 Prozent mehr für Diesel – Wiens Transportbranche kämpft ums Überleben, und die Folgen könnten bald alle spüren.

Die Transportbranche in Wien schlägt angesichts rasant steigender Kraftstoffpreise Alarm. Die Kostenexplosion trifft dabei nicht nur die Unternehmen der Branche direkt – mittelfristig könnten auch die Verbraucher die Folgen zu spüren bekommen. Werden Lieferketten teurer, schlägt sich das erfahrungsgemäß in den Regalen des Lebensmittelhandels nieder.

Die Branche sieht deshalb unmittelbaren politischen Handlungsbedarf und warnt vor gravierenden Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. „Wenn Unternehmen aufgrund der stark gestiegenen Treibstoffkosten nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können und zusperren müssen, dann muss der Staat sich später um mehr Arbeitslose kümmern“, so Wolfgang Böhm, Obmann der Wiener Transporteure.

Dramatischer Preisanstieg

Obwohl die Politik eine Spritpreisbremse angekündigt hat, sehen zahlreiche Betriebe ihre wirtschaftliche Grundlage in Gefahr. Die vorgesehene Senkung des Dieselpreises um zehn Cent pro Liter wird von Branchenvertretern als völlig unzureichend eingestuft. Die Kostenbelastung hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch verschärft, viele Unternehmen stehen mit dem Rücken zur Wand.

„Wenn ich mir als Referenzwert die Diesel-Einkaufspreise zu Jahresbeginn ansehe – rund 1,16 Euro netto – und diese mit den aktuellen Preisen von 1,70 Euro vergleiche, ergibt sich eine Preissteigerung von mehr als 46 Prozent“, rechnet Böhm vor. „Und ich befürchte, dass die Entwicklung weiter nach oben geht. Das ist allein deshalb dramatisch, weil Diesel je nach Einsatzgebiet bis zu 30 Prozent der Gesamtkosten in der Transportbranche ausmacht.“

Forderungen der Branche

Der Ruf nach rascher politischer Intervention wird lauter: Ohne substanzielle Entlastungsmaßnahmen drohe der Branche der Kollaps. Konkret verlangen die Transporteure neben einer Senkung der Mineralölsteuer auch eine Aussetzung der CO₂-Bepreisung sowie steuerliche Erleichterungen für gewerblich genutzten Kraftstoff. Nur durch ein solches Maßnahmenpaket lasse sich die Versorgungssicherheit langfristig aufrechterhalten.

„Unsere Fahrzeuge sichern täglich die Versorgung Wiens und ganz Österreichs mit Gütern aller Art – von Lebensmitteln über Baumaterialien bis hin zu medizinischen Produkten. Eine funktionierende Transportwirtschaft ist keine Selbstverständlichkeit, sondern Grundvoraussetzung für eine stabile Wirtschaft und leistbares Leben“, so Böhm.