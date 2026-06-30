Trotz Rekord-Ballbesitz: Deutschland scheitert historisch

Ein aberkanntes Tor, zwei gehaltene Elfmeter – und das WM-Aus. Deutschland erlebt in Foxborough einen bitteren Abend.

Deutschland ist bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale gescheitert. Gegen Paraguay verlor die DFB-Auswahl nach einem dramatischen Elfmeterschießen mit 3:4 – und steht damit frühzeitig vor dem Heimflug. Vor 63.495 Zuschauern im Gillette Stadium in Foxborough bei Boston hatte die reguläre Spielzeit nach Treffern von Julio Enciso in der 42. Minute und Kai Havertz in der 54. Minute mit 1:1 geendet.

Im Penaltyschießen parierte Paraguays Keeper Orlando Gill die Schüsse von Havertz und Nick Woltemade, Jonathan Tah schoss über den Kasten. Auf der Gegenseite blieben Fehlversuche von Antonio Sanabria und Fabian Balbuena folgenlos – Jose Canale behielt als letzter Schütze die Nerven und verwandelte zum Sieg.

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Für Paraguay ist es der erste Erfolg in einem WM-K.o.-Spiel seit dem Viertelfinaleinzug 2010. Im Achtelfinale am 4. Juli in Philadelphia wartet nun Topfavorit Frankreich oder Schweden. Deutschland hingegen verliert erstmals in einem WM-Elfmeterschießen – nach vier zuvor gewonnenen Duellen dieser Art auf der großen Bühne.

Verpasste Chancen

Mit Deniz Undav in der Startelf hatten die Deutschen von Beginn an mehr Ballbesitz, konnten daraus jedoch vor der Pause kaum Gefahr entwickeln. Paraguay nutzte seine einzige offensive Szene eiskalt: Enciso köpfte nach einer unzureichend geklärten Flanke aus acht Metern ein. Zu einem Ausgleich kam Deutschland in der ersten Hälfte nur durch ein Beinahe-Eigentor von Canale heran – mehr war nicht drin.

Nach dem Seitenwechsel häuften sich die Fehlpässe im deutschen Spiel, was beinahe zu einem zweiten Gegentreffer geführt hätte. Ein verunglückter Rückpass von Joshua Kimmich zwang Manuel Neuer in der 50. Minute zum Eingreifen im Duell mit Enciso – der Keeper rettete in höchster Not. Die erste echte Chance in Halbzeit zwei nutzte Deutschland dann zur Antwort: Havertz verlängerte eine Flanke von Florian Wirtz mit dem Hinterkopf ins Eck. Es war sein fünfter Treffer in den jüngsten fünf WM-Spielen.

Historischer Ballbesitz

Bemerkenswert ist dabei vor allem eine Statistik: Der Ballbesitz-Wert der deutschen Nationalmannschaft zählt zu den höchsten, die bei einer Weltmeisterschaft jemals erfasst wurden. Seit Beginn der systematischen Datenerhebung zur WM 1966 handelt es sich um den dritthöchsten Wert überhaupt.

Übertroffen wurde dieser Wert lediglich zweimal – und in beiden Fällen von Spanien: beim WM-Turnier 2018 im Duell mit Russland, als die Spanier einen Ballbesitzanteil von 79,3 Prozent verzeichneten, sowie bei der WM 2022 im Spiel gegen Marokko, wo der Wert bei 76,8 Prozent lag.

Bitteres Verlängerungsende

In der Verlängerung drückte Deutschland auf den Siegtreffer und schien ihn durch Jonathan Tah auch erzielt zu haben – doch der Treffer wurde nach Videostudium aberkannt. Der Grund: ein Foul von Waldemar Anton an Keeper Gill, eine Entscheidung, die als Fehlurteil gewertet werden muss. Anton vergab kurz darauf auch den Matchball, als er Gill aus vier Metern den Ball direkt in die Hände köpfte.

Die Niederlage dürfte den Druck auf Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter erhöhen – dessen Mannschaft hatte bereits das abschließende Gruppenspiel gegen Ecuador verloren.