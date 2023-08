Urlauber aufgepasst: Kroatien schließt alle Geschäfte!

Diesen Samstag, mitten in der Touristensaison, bleiben Geschäfte und Einkaufszentren in Kroatien geschlossen. Ein neues Gesetz, das den Sonntagsverkauf verbietet, schließt nun auch den Verkauf an Feiertagen aus. Dies hat direkte Auswirkungen auf Geschäfte und Einkaufszentren, sowohl für Touristen als auch für Einheimische.

Am Tag des Sieges und der nationalen Dankbarkeit, einem Feiertag in Kroatien, dürfen Geschäfte und Einkaufszentren nicht arbeiten. Dies ist eine direkte Folge des neuen Handelsgesetzes, das den Sonntagsverkauf verbietet und nun auch den Verkauf an Feiertagen untersagt.

Verkaufsstellen bleiben an Feiertagen geschlossen. Die kroatische Regierung kann jedoch per Beschluss festlegen, welche Verkaufsstellen an Feiertagen arbeiten müssen. Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem Gesetz, das Feiertage und arbeitsfreie Tage in Kroatien regelt“, so das Gesetz.

Dies bedeutet, dass auch in den Touristenzentren an der Adria die Geschäfte, die die letzten vier Sonntage seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes arbeiten durften, nicht mehr offen haben dürfen. Das Verbot der Arbeit an Feiertagen gilt auch für Bäckereien und Märkte. An Feiertagen dürfen nur Geschäfte, die sich in Bahnhöfen, Busbahnhöfen, Flughäfen, Seehäfen, Fähren und Flugzeugen, sowie an Tankstellen, in Krankenhäusern, Hotels, kulturellen und religiösen Einrichtungen, Yachthäfen, Campingplätzen und landwirtschaftlichen Betrieben und in Naturschutzgebieten befinden, arbeiten.

Diese Bestimmung im Gesetz, das von der HDZ-Regierung verabschiedet wurde, bedeutet, dass Geschäfte, Bäckereien, Märkte und Einkaufszentren zwei Tage in der Hochsaison nicht arbeiten werden.