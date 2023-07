Valentina Stevanovic: Alleinerziehende Heldin trotzt Widrigkeiten!

Die tragisch-rührende Erzählung von Valentina Stevanovic, engagierte Alleinerziehende aus dem serbischen Dörfchen Vlasina, hat zahlreiche Herzen erreicht. Als Reinigungskraft der lokalen Bildungseinrichtung trägt sie die Last der Versorgerin für ihre siebenköpfige Familie und meistert dabei ungeheure Schwierigkeiten.

Mit dem abrupten Ableben ihres Gatten durch drei aufeinanderfolgende Infarkte – ein Augenblick, den sie unlängst als ,,ein Morgen des Schreckens“ beschrieb – war Valentina plötzlich auf sich alleine gestellt, um ihre Familie zu ernähren.

,,Wir wachten eines Morgens auf, mein Mann teilte mir mit, er fühle sich unwohl. Ich alarmierte den Rettungsdienst, doch sie ließen bis halb acht auf sich warten. Mein Mann erlitt drei konsekutive Infarkte und es gab keine Rettung. Ich blieb alleine mit den Kindern zurück“, erinnert sie sich wehmütig.

Dennoch trotz aller Widrigkeiten und finanziellen Hürden ließ Valentina weder den Kopf hängen, noch verzagte sie. Sie ringt darum, ihre Kinder aufzuziehen und zur Gemeinschaft beizutragen. Sie ist Teil des kleinen Dorfschulkollegiums, in dem gerade einmal 13 Schüler unterrichtet werden. Ihr schmales Einkommen und die stetigen Herausforderungen erschweren ihr Dasein, doch wie sie selbst betont: ,,Wir schlagen uns irgendwie durch. Jegliche Unterstützung ist immer ein Segen, doch wir leben am Existenzminimum. Es fehlt stets an etwas, aber beim Blick auf meine Kinder muss man einfach weitermachen.“

Valentinas Familie erhält Förderung durch staatliche Hilfen und Unterstützung von ihren Eltern. ,,Ich verdiene 30.000 Dinar, erhalte eine Witwenrente von 16.000 Dinar und Kindergeld von 12.000 Dinar für vier meiner Kinder, da lediglich diese Anspruch darauf haben. Es ist ein harter Kampf, wir sind ratlos. Meine Eltern stehen mir zur Seite, sie kümmern sich um die Kinder, während ich arbeite. Ich arbeite als Reinigungskraft in der Schul- und wir leben in der Schuleinrichtung“, berichtet Valentina von ihrer Lebenslage.

Über ihren verstorbenen Ehemann sagt sie: ,,Ich hatte eine perfekte Ehe, er hat nie seine Stimme gegen mich erhoben, er hat hart gearbeitet und sich bemüht. Wir haben unsere Kinder so erzogen, dass sie bescheiden sind, darauf bin ich stolz.“ Betreffend ihren ältesten Sohn, einem Kind aus der früheren Beziehung ihres verstorbenen Mannes, äußert sie: „Er ist ein wundervoller junger Mann, er ist mein Kind. Seine Mutter verließ ihn nach einem Monat und hat sich nie wieder gemeldet.“

Valentina Stevanovic, ein Sinnbild für Ausdauer und unaufhörliche Hoffnung, verdeutlicht uns, dass man trotz aller Rückschläge niemals aufgeben sollte. Ihre Lebensgeschichte dient als Impulsgeber und Motivation für viele.