Vermisste 15-Jährige tot: Mutter unter dringendem Mordverdacht

Eine Vermisstensuche in Hamburg endet mit einem Schock: Ein 15-jähriges Mädchen wird tot aufgefunden – in der Wohnung seiner Mutter.

Eine Vermisstensuche in Hamburg hat ein tragisches Ende genommen. Seit dem Samstagabend galt eine 15-Jährige als vermisst, die in einer Hamburger Jugendeinrichtung untergebracht war. Als das Mädchen am Abend nicht in die Einrichtung zurückkehrte, schlugen die Betreuer Alarm und verständigten die Polizei.

In der darauffolgenden Nacht stießen Beamte in der Wohnung der Mutter in Hamburg-Bramfeld auf das leblose Mädchen. Laut einem Bericht des NDR wies die Jugendliche mehrere Verletzungen auf. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens bestätigen.

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Mutter in Gewahrsam

Die 43-jährige Mutter wurde daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen. Den Ermittlern zufolge bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Frau an einer psychischen Erkrankung leiden könnte. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei angegeben, der Mutter sei das Sorgerecht entzogen worden – diese Angabe musste im Nachhinein korrigiert werden.

Tatsächlich war ihr das Sorgerecht zwischenzeitlich wieder übertragen worden. Eine eigens eingesetzte Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, die derzeit mit Hochdruck geführt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei halten sich aus ermittlungstaktischen Gründen mit weiteren Informationen zurück.

Die Festgenommene soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Wie es zu dem Tod der Jugendlichen kommen konnte, ist nun zentraler Gegenstand der laufenden Untersuchungen.