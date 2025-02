Vojka Rigler: „Neubauschenke“ mit Tradition und Leidenschaft

Das Magazin KOSMO und die Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien haben serbische Gastronomen für ihren Einsatz, ihre Innovationen und ihren Beitrag zur Wiener Gastronomie ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Kultrestaurant „Beograd“ statt.

Die 70-jährige Vojka Rigler, die von allen Gästen liebevoll „Helga“ genannt wird, erhielt das goldene Ehrenzeichen für ihre jahrzehntelange Hingabe an die Gastronomie. Ihr Restaurant Neubauschenke ist ein klassisches Wiener Lokal mit langer Tradition.

Mut, Fachwissen und Ausdauer – das Erfolgsrezept in der Gastronomie

KOSMO: Wann und mit welchem Ziel kamen Sie nach Wien?

Vojka Rigler: Ich verließ meine Heimatstadt Vlasenica in der Republika Srpska (Bosnien und Herzegowina) im Herbst 1973 im Alter von 17 Jahren. Obwohl meine Mutter dagegen war, ging ich zunächst nach Grocka (Serbien), wo ich vier Monate lang Obst pflückte. Mit dem verdienten Geld kaufte ich mir Kleidung und ein Zugticket und reiste nach Wien zu einem Verwandten, der mich zuvor eingeladen hatte. In der großen Stadt fühlte ich mich zunächst verloren, doch meine Verwandten fanden für mich eine Stelle in einer Metzgerei und später im Lainz-Krankenhaus. Anfangs arbeitete ich als Reinigungskraft, wechselte dann aber in die Küche. Dort machte ich nebenbei meinen Kochabschluss und verbesserte mein Deutsch. Anschließend begann ich in einem Restaurant zu arbeiten, dessen Besitzer ich später heiratete. Wir bekamen einen Sohn, und 1981 kauften wir das Restaurant Neubauschenke. Ich war unglaublich stolz, denn dieses Lokal existiert seit 1928. Mit viel Energie und Hingabe verwandelte ich das damals vernachlässigte Restaurant in ein ansprechendes und erfolgreiches Lokal. Ich übernahm alle anfallenden Arbeiten und führte das Restaurant mit vollem Einsatz. Nach meiner Scheidung zahlte ich meinem Ex-Mann seinen Anteil aus und führte das Geschäft erfolgreich weiter.

KOSMO: Was geschah danach?

Vojka Rigler: Acht Jahre später lernte ich einen wunderbaren Mann kennen, den ich in Las Vegas heiratete. Zehn Jahre danach wollte er in die USA ziehen, um dort ein Geschäft aufzubauen, und ich folgte ihm. Mein Wiener Restaurant übergab ich meinem Sohn und meiner Schwiegertochter. Ich verliebte mich in Florida und wollte dort weiterarbeiten. Also eröffnete ich ein österreichisches Restaurant, das bald in der ganzen Region für seine Wiener Schnitzel bekannt wurde. Doch aufgrund von Problemen in der Neubauschenke kehrte ich nach Wien zurück, um das Restaurant weiterzuführen. Mein Lokal in den USA konnte ohne meine Anwesenheit nicht bestehen und musste geschlossen werden.

Was zeichnet Ihr Restaurant aus?

Vojka Rigler: Mein Restaurant ist ein klassisches Wiener Wirtshaus – sowohl in der Einrichtung als auch im Speisenangebot. Unsere Gäste sind überwiegend Österreicher, aber auch viele Touristen, da wir uns in einer beliebten Gegend befinden. Neben typischen Wiener Gerichten servieren wir auch internationale Spezialitäten. Oft servieren wir auch Gerichte, die ihren Ursprung im Balkan haben, aber längst fester Bestandteil der Wiener Küche sind: Sarma, Ćevapčići, Ražnjići, Pljeskavica … Ich bereite all diese Speisen nach traditionellen Rezepten selbst zu, und unsere Gäste genießen sie sehr.

Wie viele Ihrer Gäste wissen, dass Sie eigentlich Vojka und nicht Frau Helga heißen?

Vojka Rigler: Niemand! Mein Wiener Dialekt, mein Verhalten und mein Aussehen führen oft in die Irre. Mein Name steht zwar klein am Eingang, doch das fällt kaum jemandem auf. Natürlich bin ich stolz auf meine Herkunft und darauf, was ich erreicht habe.

Wie lange möchten Sie noch weiterarbeiten?

Vojka Rigler: Ich liebe meinen Beruf und bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Vielleicht werde ich noch ein paar Jahre weitermachen. Da meine Familie das Geschäft nicht übernehmen möchte, werde ich sehen, wie es mit dem Restaurant weitergeht. Danach plane ich, nach Florida zu ziehen, wo ich ein Haus besitze. Dort möchte ich die Sonne genießen – und ich glaube weiterhin daran, die Liebe meines Lebens zu finden.

Restaurant Neubauschenke Adresse: Zieglergasse 25, 1070 Wien

Kontakt: +43 1 5236376