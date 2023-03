Volkswagen rettet Festival: Neues Zuhause für die GTI Community

Das GTI Festival am Wörthersee, ein jährliches Highlight für VW-Fans, wurde kürzlich abgesagt. Volkswagen hat nun beschlossen, das Festival zu retten und bietet ein neues Zuhause für die GTI Gemeinschaft in Wolfsburg, an.

Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass das Wörthersee GTI Festival abgesagt wurde, mit geringen Chancen, dass er zurückkehren wird. Die Veranstaltung für VW-Fans fand seit 1982 in Österreich statt. Die Gemeinde Maria Wörth hat sich kürzlich dem Treffen gegenüber kritisch geäußert.

Trotzdem ist Volkswagen jetzt eingesprungen, um das Festival zu retten, und hat einen perfekten Ort angeboten – seinen eigenen Sitz in Wolfsburg, Deutschland. „Unsere GTI-Fans sind für Volkswagen von großer Bedeutung“, sagte VW-Vorstandsmitglied Imelda Labe. „Aus diesem Grund haben wir uns nach der leider erfolgten Absage des GTI Treffens entschieden, der Gemeinschaft in Wolfsburg ein neues Zuhause für die Veranstaltung zu bieten.“

„Bei der Planung des Events möchten wir auch die Ideen der Fans berücksichtigen, denn es soll vor allem ein Treffen für sie sein. Daher werden wir sicherlich im nächsten Jahr einige Überraschungen bieten können.“ Die Entscheidung von VW kam nämlich nicht rechtzeitig, um ein Treffen noch für dieses Jahr zu organisieren.

„Coming Home“ wird 2024 stattfinden. Das Unternehmen verspricht „viele interessante Events und Überraschungen für GTI-Enthusiasten“ neben den erwarteten Fahrzeugpräsentationen, Bühnenauftritten und Clubtreffen.

Die Abkürzung „GTI“ steht für „Grand Touring Injection“ oder „Gran Turismo Injection“, was auf die Einspritzung von Kraftstoff in den Motor hinweist. Der GTI ist seit den 1970er Jahren bekannt und wurde erstmals 1976 auf den Markt gebracht. Das Modell zeichnet sich durch seine leistungsstarke Motorisierung, sportliches Design und seine Dynamik aus. Es ist bei Autoliebhabern aufgrund seiner Leistung und Handhabung sehr beliebt.