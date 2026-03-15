Vor Krankenhaus: 31-Jähriger verliert Waffe beim Aussteigen aus dem Taxi

Ein verlorenes Objekt vor einem Grazer Krankenhaus löste eine Kettenreaktion aus – mit Folgen, die weit über den Tatort hinausreichten.

Ein Samstagmorgen in Graz nahm eine brisante Wendung, als einem Fahrgast beim Verlassen eines Taxis vor einem Krankenhaus eine Schusswaffe aus der Hand fiel. Der Taxifahrer alarmierte umgehend die Polizei. Nach der Festnahme des 31-jährigen Mannes stießen die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung auf eine weitere Waffe sowie auf Literatur mit nationalsozialistischem Bezug.

Den Verdächtigen nahmen Einsatzkräfte noch auf dem Gelände der Klinik fest und stellten die Waffe sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde anschließend die Wohnung des Mannes in Langenwang bei Mürzzuschlag durchsucht.

Wohnung durchsucht

Dabei fanden die Beamten eine Langwaffe, Bücher mit NS-Bezug sowie mehrere als bedenklich eingestufte Flüssigkeiten und Substanzen. Das unmittelbare Umfeld des Wohngebäudes wurde vorsorglich evakuiert. Spezialisten des Entschärfungsdienstes, Sprengstoffexperten und Spürhunde durchsuchten das Objekt eingehend.

Am Ende konnte Entwarnung gegeben werden. Beschlagnahmt wurden die Waffen, die sichergestellten Substanzen sowie alle in der Wohnung vorgefundenen Datenträger.

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Taxifahrer reagiert

Zu den näheren Umständen des Vorfalls äußerte sich die Polizei am Samstagabend noch zurückhaltend. Unbestritten ist: Der 31-Jährige ließ sich bewaffnet durch Graz fahren und zum Krankenhaus bringen. Beim Aussteigen verlor er die Schusswaffe – woraufhin der Taxifahrer sofort den Notruf wählte.