Vorbestrafter Psychisch-Kranker attackierte eigene Sozialarbeiterin

Ein psychisch belasteter 26-jähriger Mieter sorgte am Mittwoch in Wien-Floridsdorf für einen bemerkenswerten Polizeieinsatz. Der Mann begann in seiner Wohnung zu randalieren, indem er Mobiliar zerstörte, während er ein Jagdmesser bei sich trug und wirre Ausrufe machte. Die Anwesende eine Sozialhelferin setzte den Notruf ab, woraufhin sofort die Polizei alarmiert wurde.

Eingriff der Spezialeinheit WEGA

Die Dringlichkeit der Lage erforderte den Einsatz der Spezialeinheit WEGA, die am Schauplatz erschien. Beim Eintreffen öffnete der 26-Jährige den Beamten mit dem Messer in der Hand die Tür. Trotz wiederholter Aufforderungen legte er die Waffe schließlich zur Seite, blieb jedoch unkooperativ und unterschritt mehrfach die Sicherheitsdistanz zu den Polizisten. Dies führte dazu, dass die Beamten einen Taser einsetzten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wie die Polizei mitteilte, war der Einsatz notwendig, da der Mann trotz Anweisungen sein Verhalten nicht änderte.

Medizinische Versorgung und rechtliche Konsequenzen

Nach dem Vorfall wurde der Betroffene von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung eine geringe Menge Marihuana, das neben vermutetem Alkoholkonsum zur Eskalation der Situation beigetragen haben dürfte. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet, da ein bestehendes Waffenverbot gegen ihn vorlag.