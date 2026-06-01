Wegen Kinderlärm: Pensionist feuert Schreckschuss ab

Spielende Kinder, ein Schuss in die Luft – und plötzlich rückt die Cobra an. Ein Sonntagabend in Neunkirchen eskaliert.

In einer Siedlung in Neunkirchen (Niederösterreich) soll ein 84-jähriger Pensionist am Sonntagabend mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben. Auslöser dürfte der Lärm mehrerer spielender Kinder in der Nachbarschaft gewesen sein. Auch die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichteten über den Vorfall.

Cobra-Einsatz Neunkirchen

Gegen 20.00 Uhr rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an – darunter auch die Sondereinheit Cobra. Der ältere Mann verließ das Haus schließlich freiwillig und ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen, wie Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte.

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Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Beamten auf mehrere illegale Waffen, die umgehend sichergestellt wurden. Der 84-Jährige wird laut Baumschlager auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.