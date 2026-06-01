KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Waffenfund

Wegen Kinderlärm: Pensionist feuert Schreckschuss ab

Wegen Kinderlärm: Pensionist feuert Schreckschuss ab
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Spielende Kinder, ein Schuss in die Luft – und plötzlich rückt die Cobra an. Ein Sonntagabend in Neunkirchen eskaliert.

In einer Siedlung in Neunkirchen (Niederösterreich) soll ein 84-jähriger Pensionist am Sonntagabend mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen haben. Auslöser dürfte der Lärm mehrerer spielender Kinder in der Nachbarschaft gewesen sein. Auch die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichteten über den Vorfall.

Cobra-Einsatz Neunkirchen

Gegen 20.00 Uhr rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an – darunter auch die Sondereinheit Cobra. Der ältere Mann verließ das Haus schließlich freiwillig und ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen, wie Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Beamten auf mehrere illegale Waffen, die umgehend sichergestellt wurden. Der 84-Jährige wird laut Baumschlager auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Kroatien
Rovinj plant Einschränkungen für Tourismus und Ferienwohnungen
| Waffenfund
Wegen Kinderlärm: Pensionist feuert Schreckschuss ab
| Strandranking
Diese fünf Strände in Kroatien zählen zu den besten Europas
| Verkehrschaos
Verkehrsbehinderungen in Wien wegen Fahrrad-Demonstration erwartet
| Fahrzeugeinbruch
Schwarzbär knackt Auto und klaut Bierkiste
MEHR AKTUELLE NEWS