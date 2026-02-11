Wetterchaos im Anmarsch: Bis zu 2 Meter Neuschnee

Während der Mont Blanc unter einer massiven Schneelast von bis zu zwei Metern ächzt, bereitet sich auch Österreich auf winterliche Verhältnisse vor – mit sinkenden Schneefallgrenzen bis ins Flachland.

Auf dem Mont Blanc, Europas höchstem Alpengipfel mit 4.805,59 Metern, könnten laut Meteorologen bis zu zwei Meter Neuschnee fallen. Die Westalpen erwarten mit einem halben Meter Neuschnee vergleichsweise moderate Mengen. In den nächsten Tagen bringen atlantische Tiefdrucksysteme feuchtwarme Luftmassen nach Österreich. Die Unwetterzentrale prognostiziert für das Hochgebirge rund um den Arlberg Schneemengen zwischen 30 und 50 Zentimetern bis Freitag.

Der Mittwoch bringt vormittags eine ostwärts ziehende Regenfront entlang der Alpennordseite. Im unteren Mühlviertel und oberen Waldviertel besteht weiterhin Glättegefahr durch gefrierenden Regen. Nachmittags erreichen die abgeschwächten Niederschläge auch das östliche Flachland. Der Süden trocknet weitgehend ab, bleibt jedoch überwiegend bewölkt. An der Alpennordseite frischt lebhafter Wind aus westlicher Richtung auf.

⇢ Schnee-Chaos: Kältewelle legt Wien unter weißer Decke lahm

Niederschlag intensiviert

Am Donnerstag setzt im Westen bereits in den frühen Morgenstunden Niederschlag ein, der sich im Laufe des Vormittags auf weite Landesteile ausbreitet. Oberhalb von 1.000 bis 1.400 Metern fällt Schnee. Während das Flachland meist nur von vereinzelten Regentropfen betroffen ist, verstärken sich die Niederschläge im Westen zum Abend hin deutlich. Überwiegend trübe Verhältnisse dominieren den Tag, lediglich am Alpenostrand in den Morgenstunden und nachmittags im Südwesten zeigt sich kurzzeitig die Sonne.

Der Freitag startet mit Bewölkung und leichten Niederschlägen an der Alpennordseite, wobei ab 800 bis 1.200 Höhenmetern mit Schneefall zu rechnen ist. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge auch dort nach, während der Osten trocken bleibt und zeitweise Sonnenschein genießt. Im Süden überwiegt freundliches Wetter. Der anfangs kräftige West- bis Nordwestwind am Alpenostrand lässt tagsüber rasch nach.

Wochenendwetter

Am Samstag dominieren dichte Wolkenfelder, nur im Osten beginnt der Tag vereinzelt mit etwas Sonnenschein. Im Tagesverlauf breitet sich von Westen her erneut Regen aus. Die Schneefallgrenze sinkt an der Alpennordseite von anfänglichen 1.000 Metern im Tagesverlauf bis in die Tallagen, während sie im Süden bei etwa 1.000 Metern verbleibt.

⇢ Extrem-Wetter schlägt zu: Sperren, Stromausfälle, Stillstand!

Am Abend geht der Regen auch im Donauraum und im östlichen Flachland zunehmend in Schneefall über.