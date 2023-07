Wohnungsmarkt 2023: In diesen Bezirken leben die Wiener am liebsten

Die Nachfrage nach Miet- und Kaufwohnungen in Wien hat sich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 stark gewandelt, wie aus einer Analyse des Immobilienportals Findmyhome.at hervorgeht. Die Auswertung basiert auf etwa 4,4 Millionen Aufrufen der Plattform von Januar bis Juni dieses Jahres.

Laut der Analyse des Immobilienportals Findmyhome.at sind besonders die inneren Bezirke Wiens gefragt. Hier nimmt die Innere Stadt (1. Bezirk) den ersten Platz ein, gefolgt von der Leopoldstadt (2. Bezirk) und Landstraße (3. Bezirk), wobei bemerkenswert ist, dass der 1. Bezirk bei der Miete weit abgeschlagen auf dem 21. Platz von insgesamt 23 liegt. „In 1010 ist alles, was Wien so ausmacht, fußläufig erreichbar“, erklärt Bernd Gabel-Hlawa, Co-Founder von Findmyhome.at. Dies wirke sich bei internationalen Käufern in puncto Nachfrage aus.

Rudolfsheim-Fünfhaus

Gleichzeitig ist auch auffallend, dass der 15. Bezirk (Rudolfsheim-Fünfhaus) mit einem „sehr starken Mietangebot – und das im noch halbwegs leistbaren Rahmen“ auf dem dritten Platz liegt. Die Zielgruppe hier sind hauptsächlich Singles und Zweipersonenhaushalte, wobei die größte Nachfrage bei Wohnungen unter 1000 Euro festgestellt wurde.

Bauträgerprojekte

Gabel-Hlawa betont zudem, dass „viele Bauträgerprojekte aktuell on hold sind, und die Wohnungssuchenden daher glücklich sind, wenn sie in Lagen mit guter Infrastruktur eine Wohnung mit halbwegs adäquater Miete bekommen“. Darüber hinaus zeigt sich ein Trend hin zu Premiummieten ab 2500 Euro.

Bei der Suche nach Eigentum ist eine Verschiebung festzustellen. Hier gibt es einen klaren Trend von der Eigentums- zur Mietsuche. „Nun kommt die sogenannte Mittelschicht stark spürbar hinzu“, so Gabel-Hlawa.

Im Gegensatz dazu sind Häuser in Wiener Grünlagen weiterhin genauso begehrt wie in den letzten drei Jahren. „Nur Häuser in Wiener Grünlagen sind nach wie vor gleich stark gefragt wie in den letzten drei Jahren“, bestätigt Gabel-Hlawa.