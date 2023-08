WIFO-Chef Felbermayr will Fachkräfte aus Deutschland herholen

Das steigende Problem der Arbeitskräfteknappheit in Österreich rückt immer mehr in den Fokus der Wirtschaft. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr sieht hierin eine weitreichende Herausforderung – und fordert eine gezielte und bedarfsorientierte Einwanderungspolitik sowie eine grenzübergreifende Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum.

Die steigenden Energiepreise mögen zur Sorge Anlass geben, doch die größte langfristige Herausforderung sieht Gabriel Felbermayr, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO, in der Arbeitskräfteknappheit. „Die Energiepreis-Problematik wird man in den Griff kriegen können. Die längerfristig viel größere Herausforderung ist die Arbeitskräfteknappheit“, stellte er im Gespräch mit der „Krone“ klar.

Mit 30.000 offenen Stellen, die im Juli allein beim Arbeitsmarktservice Oberösterreich gemeldet waren, und im Vergleich dazu 28.862 Arbeitslosen, ist die Dimension des Problems deutlich. Felbermayr geht davon aus, dass die tatsächliche Anzahl offener Positionen vermutlich noch höher liegt.

Ruhestand der Babyboomer

„Wir wissen das seit 20 Jahren, und jetzt erwischt uns das“, so Felbermayr. Die demographische Entwicklung mit weniger jungen und immer mehr in den Ruhestand gehenden Babyboomern verschärft das Problem zusätzlich. Vor allem Betriebe, die bereits jetzt händeringend Fachkräfte suchen, werden vermehrt unter diesem Mangel leiden.

Felbermayr, gebürtig aus Bad Hall, sieht die Politik in der Pflicht. Er fordert eine „gezielte und bedarfsgerichtete Einwanderung“. Als mögliche Lösung schlägt der WIFO-Chef eine ressortübergreifende Initiative im deutschsprachigen Raum vor, um Arbeitskräfte anzuwerben. Wenn das österreichische Arbeitsmarktservice jetzt Geld in die Hand nimmt, um in den Philippinen Krankenschwestern anzuwerben, dann kommen die zum Beispiel nach Ried im Innkreis, werden dort eingeschult und drei Jahre später werden sie nach München abgeworben. Man braucht also einen kooperativen Ansatz.“

Die Umsetzung einer solchen Initiative erfordert jedoch Mut, etwas, das laut Felbermayr bislang zu oft fehlte. „Da fehlt ein bissl der Mut. So etwas haben wir schließlich noch nie gemacht.“ Sollten sich die politischen Entscheidungsträger jedoch dazu durchringen, könnte dies einen entscheidenden Schritt zur Lösung des Fachkräftemangels darstellen.