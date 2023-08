Schock in Athen: UEFA verschiebt Champions-League-Spiel!

Chaos im Sport – eine Tragödie in Athen führt zur Verschiebung eines geplanten Champions-League-Spiels. Die UEFA, ergreift Maßnahmen und zeigt klare Haltung gegen Gewalt im Sport

Ein dunkles Ereignis überschattet das sportliche Geschehen. In Athen ist es in der vergangenen Nacht zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen, bei denen ein Menschenleben zu beklagen ist. Die UEFA hat daraufhin schnell reagiert und das Champions-League-Hinspiel zwischen AEK Athen und Dinamo Zagreb, das heute Abend ausgetragen hätte werden sollen, verschoben.

Die UEFA verurteilte in einer Erklärung die abscheulichen Vorfälle deutlich. Sie sprach den Hinterbliebenen des Opfers, dem Verein AEK Athen und seinen Fans ihr tiefstes Mitgefühl aus und betonte, dass Gewalt in ihrem Sport keinen Platz hat. Zudem appelliert die UEFA an die Justiz, die Täter schnellstmöglich zur Rechenschaft zu ziehen.

Nach den tragischen Vorkommnissen hatte die UEFA in Koordination mit den örtlichen Behörden entschieden, dass die Sicherheitsbedingungen für das Spiel heute Abend nicht gewährleistet sind. Gemäß Absatz 26.01 der UEFA-Champions-League-Regelung 2023/24 wurde das Hinspiel im Agia-Sofia-Stadion in Athen daher verschoben.

Trotz dieser unglücklichen Wendung werden die Spiele fortgesetzt. Das Rückspiel zwischen Dinamo Zagreb und AEK Athen ist wie geplant für den 15. August 2023 angesetzt. Die UEFA hat nun bestätigt, dass das verschobene Hinspiel am 19. August 2023 nachgeholt wird. Der Anpfiff ist für 20:45 Uhr MEZ (21:45 Uhr Ortszeit) vorgesehen.

Die bereits getroffene Entscheidung, bei beiden Spielen keine Gästefans zuzulassen, bleibt bestehen. Die UEFA betont, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, um eine Wiederholung solcher tragischen Ereignisse zu verhindern.