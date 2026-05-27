Bei extremer Hitze: 1,7 Millionen Pilger steinigen symbolisch den Teufel

1,7 Millionen Gläubige, 45 Grad Hitze, ein uraltes Ritual: Der Hadsch 2025 fordert seine Teilnehmer auf mehreren Ebenen.

Beim symbolischen Steinigungsritual in Mina haben Hunderttausende muslimische Pilgerinnen und Pilger eine der bedeutendsten Zeremonien des diesjährigen Hadsch vollzogen. Bereits in den frühen Morgenstunden des Mittwochs strömten viele der insgesamt mehr als 1,7 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Tal von Mina, das unweit der heiligen Stadt Mekka liegt, und bewarfen dort drei große Säulen mit Steinen – ein Akt, der symbolisch die Abweisung des Bösen darstellt.

Dem war am Dienstag das Gebet auf dem Berg Arafat vorausgegangen. Viele Pilgerinnen und Pilger erklommen bereits bei Tagesanbruch den rund 70 Meter hohen Hügel nahe Mekka, der als Ort der letzten Predigt des Propheten Mohammed gilt. Die folgende Nacht verbrachten sie unter offenem Himmel in Muzdalifa, wo sie auf dem Weg nach Mina Kieselsteine für das Steinigungsritual sammelten.

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Seinen Auftakt hatte der diesjährige Hadsch am Montag genommen, als die Gläubigen die Kaaba – ein würfelförmiges Bauwerk im Innenhof der Großen Moschee in Mekka – siebenmal umrundeten. Zum Abschluss der Pilgerfahrt kehren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Stadt zurück, um die Kaaba ein weiteres Mal zu umschreiten. Der letzte Tag der Pilgerreise fällt zugleich mit dem islamischen Opferfest Eid al-Adha zusammen, das von Muslimen weltweit begangen wird.

Extreme Hitze

Wie in den vergangenen Jahren findet auch der diesjährige Hadsch unter extremen Wetterbedingungen statt. Am Dienstag stiegen die Temperaturen auf dem Arafat auf bis zu 45 Grad Celsius. Die zuständigen Behörden appellierten an die Pilgerinnen und Pilger, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und sich im Freien vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Helferinnen und Helfer verteilten Sonnenschirme, da männlichen Pilgern das Tragen von Kopfbedeckungen nicht gestattet ist. Der weitaus größte Teil der mehrtägigen Reise vollzieht sich ohnehin unter freiem Himmel. Im Jahr 2024 hatten mehr als 1.300 Pilgerinnen und Pilger infolge der extremen Hitze ihr Leben verloren.

Fünfte Säule

Der Hadsch zählt zu den fünf Säulen des Islams. Jede gläubige Muslimin und jeder gläubige Muslim, die oder der gesund ist und über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, ist gehalten, die Pilgerfahrt mindestens einmal im Leben zu unternehmen.

Sie gilt als Nachvollzug der letzten Pilgerreise des Propheten Mohammed, die vor rund 1.400 Jahren stattgefunden haben soll.