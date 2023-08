FK Borac muss sich geschlagen geben: Wiener Austria schafft Aufstieg

Die Wiener Austria sichert sich den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde der Conference-League-Gruppenphase nach einem 2:1-Sieg gegen den bosnischen Vizemeister FK Borac Banja Luka. Trotz finanzieller Schwierigkeiten und einer turbulenten Vorbereitung halten die Wiener ihre Europacup-Hoffnungen am Leben.

In einem spannenden Duell gegen den bosnischen Vizemeister FK Borac Banja Luka konnte der Wiener Bundesliga-Verein Austria die Kontrolle über das Spiel erringen und mit einem Gesamtergebnis von 3:1 den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Conference-League-Gruppenphase festigen.

Starke Eröffnung

Der bosnische Verein eröffnete das Spiel stark und ging durch einen Treffer von Jose Cortes in Führung. Doch die Austria ließ sich nicht beeindrucken und reagierte schnell. Andreas Gruber (53.) und Manuel Polster (65.) drehten das Spiel zu Gunsten der Wiener.

Nacht im Hotel

Die Vorbereitung der Austria auf das Match in Banja Luka wurde jedoch durch einige unvorhergesehene Ereignisse gestört. Trainer Michael Wimmer kommentierte die laute Nacht im Hotel der Wiener mit den Worten: „Um drei Uhr habe ich gedacht, neben mir ist Silvester.“ Trotz dieser Ablenkungen bewahrten die Spieler ihre Konzentration und lieferten auf dem Feld.

Der Aufstieg in die dritte Runde lässt die Austria vom Erreichen der ECL-Gruppenphase träumen. Der nächste Gegner wird der Sieger des Duells zwischen Legia Warschau und Ordabasy Schymkent sein. Sollten die „Veilchen“ auch diese Hürde nehmen, warten im Play-off wahrscheinlich hochklassige Gegner. Doch durch den Erfolg in Banja Luka gewinnt die Austria nicht nur eine Runde, sondern auch an Selbstvertrauen, um den Kampf um die begehrten Europacup-Millionen erfolgreich zu bestreiten.