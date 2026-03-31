Elfmeter-Drama! Bosnien schockt Italien und fährt zur WM

Ein Eigentor des Schicksals, ein Platzverweis und ein Elfmeterkrimi – Bosnien-Herzegowina schreibt Fußballgeschichte.

Am 31. März 2026 in Zenica gelang der Sensation: Bosnien-Herzegowina besiegte Italien im WM-Qualifikations-Playoff nach Elfmeterschießen und sicherte sich damit das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026.

Der kalte Schock kam in der 15. Minute. Tormann Nikola Vasilj spielte den Ball direkt in die Füße von Nicolo Barella – eine folgenschwere Unaufmerksamkeit. Barella fand sofort Moise Kean, und der Fiorentina-Stürmer ließ Vasilj aus dem Sechzehnerrand keine Chance: 1:0 für die Azzurri.

Doch die Drachen ließen sich nicht schocken. Bereits drei Minuten später bediente Esmir Bajraktarevic Edin Dzeko, dessen Abschluss vom Sechzehnerrand jedoch zu hoch geriet. In der 20. Minute zog Ivan Basic nach einer Bajraktarevic-Flanke wuchtig ab – Gianluigi Donnarumma parierte glänzend. Und in der 24. Minute stand Nikola Katic völlig frei im Fünfer, köpfte aus bester Position – doch Donnarumma war erneut zur Stelle.

Rote Karte entscheidet

Die Schützlinge von Sergej Barbarez dominierten das Spielgeschehen und setzten die Italiener zunehmend unter Druck. In der 37. Minute stieg Ermedin Demirovic nach einer weiteren Bajraktarevic-Flanke am höchsten – der Ball strich knapp am Tor vorbei. Fünf Minuten später kippte das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber: Alessandro Bastoni sah nach einem rüden Foulspiel an Amar Memic die Rote Karte.

Donnarumma hatte den Ball lang geschlagen, Demirovic verlängerte per Kopf auf Memic, der mit einem explosiven Antritt die gesamte italienische Abwehr stehen ließ und allein auf das Tor zusteuerte. Bastoni blieb keine Wahl – er riss Memic von den Beinen und verhinderte so eine hundertprozentige Torchance. Schiedsrichter Clément Turpin zögerte keine Sekunde und zückte sofort Rot.

Bis zur Halbzeitpause schindeten die Italiener nach Kräften Zeit, während Bosnien weiter auf den Ausgleich drängte. In der 44. Minute köpfte Katic nach einem Bajraktarevic-Freistoß erneut auf das Tor – Donnarumma parierte abermals. Kurz vor dem Pausenpfiff flankte Basic in den Strafraum, Memic stieg hoch – doch sein Abschluss verfehlte das Ziel.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bosnien am Drücker. Kerim Alajbegovic, in der Pause für Sead Kolasinac eingewechselt, legte sich den Ball gekonnt zurecht und zog vom Strafraumrand ab – Donnarumma war wieder zur Stelle. Nach einer Stunde Spielzeit hätte Italien beinahe auf 2:0 gestellt: Basic leistete sich einen schweren Ballverlust, Kean überrannte die bosnische Abwehr und stand allein vor Vasilj – schoss den Ball jedoch über das Tor. In der 73. Minute rettete Donnarumma erneut in höchster Not, als er einen platzierten Schuss von Tahirovic aus dem Strafraumrand ins Eck auf spektakuläre Weise entschärfte.

Tabakovic trifft

Der Ausgleich fiel in der 79. Minute – und er war längst überfällig. Amar Dedic flankte von rechts, Dzeko köpfte auf das Tor, Donnarumma wehrte ab – doch Einwechselspieler Haris Tabakovic war am schnellsten und drückte den Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie: 1:1. Die Drachen ließen auch danach nicht locker. In der 87. Minute köpfte Demirovic nach einer Bajraktarevic-Flanke sehenswert auf das Tor – Donnarumma rettete erneut.

Nach dem 1:1 nach 90 Minuten ging es in die Verlängerung. Die größte Chance der Extrazeit gehörte den Italienern: Marco Palestra flankte von rechts, Francesco Pio Esposito schloss am zweiten Pfosten per Kopf ab – doch Vasilj entschärfte mit einer reflexartigen Glanzparade. Da auch die zweite Verlängerung torlos blieb, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

Dort behielten die Drachen die Nerven und setzten sich mit 4:1 durch.

Bosnien-Herzegowina hat sich damit für die Weltmeisterschaft qualifiziert – in Gruppe B warten Kanada, Katar und die Schweiz.