EU-Parlament beschließt EU-weite Sofortüberweisungen ohne Mehrkosten

Das EU-Parlament hat grünes Licht für sofortige Überweisungen ohne zusätzliche Gebühren in der gesamten Eurozone gegeben. Dieser Beschluss verpflichtet Banken und andere Zahlungsdienste, die Standardüberweisungen in Euro anbieten, künftig auch Sofortüberweisungen in Euro ohne erhöhte Kosten anzubieten. Die Einigung auf diese Neuerung wurde bereits im November von den Unterhändlern des Parlaments und der EU-Staaten erzielt.

Die EU-Mitgliedsstaaten müssen nun noch formell zustimmen. Nachdem die neuen Vorschriften in Kraft getreten sind, haben sie 12 Monate Zeit, diese umzusetzen. Eine der Kernpunkte dieser neuen Regelung ist, dass das überwiesene Geld, unabhängig von der Tageszeit, innerhalb von zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers eingehen soll. Der Auftraggeber soll ebenfalls binnen zehn Sekunden darüber informiert werden, ob der überwiesene Beitrag beim Empfänger angekommen ist.

Kostenlose Prüfung der Identität

Zusätzlich sollen die Dienstleister ihren Kunden eine kostenlose und unverzügliche Überprüfung der Identität des Empfängers anbieten. Dies soll dazu beitragen, Überweisungen aufgrund von Irrtümern oder Betrügereien zu vermeiden. „Damit können sich die Leute vor Betrugsmaschen schützen, um nicht ihr hart Erspartes an Schwindelfirmen oder falsche Enkelkinder zu schicken“, erklärte der deutsche Politiker Martin Schirdewan, Co-Fraktionsvorsitzender der Linken.

Keine Premiumdienstleistung mehr

Die neue Verordnung wurde von verschiedenen Seiten gelobt. Markus Ferber, deutscher Europaabgeordneter der CSU, bezeichnete die neue Verordnung als Zeitenwende im Zahlungsverkehr und betonte: „Der Gesetzgeber hat sich bewusst für eine maximal verbraucherfreundliche Lösung entschieden“. Er fügte hinzu, dass Banken die Sofortüberweisungen nun nicht mehr als Premiumdienstleistung anbieten und dafür extra Kosten berechnen können.