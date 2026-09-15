Europa-League-Finale 2029: Belgrad bekommt europäisches Fußball-Großereignis

Belgrad rückt ins Rampenlicht Europas und das nicht nur auf dem Rasen. 2029 wird die serbische Hauptstadt zur Bühne.

Das UEFA-Exekutivkomitee hat am 15. September 2026 eine Entscheidung getroffen, die Serbien auf die europäische Fußballlandkarte hebt: Das Finale der UEFA Europa League 2029 wird in Belgrad ausgetragen. Das Endspiel ist für den 23. Mai 2029 angesetzt. Als Spielstätte dient das neue Nationalstadion in Belgrad-Surčin – ein Neubau, der eigens nach den aktuellen UEFA-Standards errichtet wird und künftig als zentraler Veranstaltungsort für internationale Großereignisse dienen soll. Die Bauarbeiten haben am 1. Mai 2024 offiziell begonnen.

Das Stadion wird Platz für rund 52.000 Zuschauer bieten. Parallel zur Errichtung der Arena wird auch die Infrastruktur im Umfeld ausgebaut – darunter eine neue Bahnverbindung, die die Belgrader Innenstadt direkt mit dem Stadiongelände verbindet und eine komfortable Anreise für Fans aus aller Welt gewährleisten soll.

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Finalstandorte im Überblick

Die Vergabe an Belgrad ist Teil einer Reihe bereits festgelegter Finalstandorte: 2027 empfängt Frankfurt das Endspiel, 2028 ist Bukarest an der Reihe – und 2029 schließlich richtet die serbische Hauptstadt das größte Klubereignis des UEFA-Wettbewerbs aus. Tausende Fans werden dann erwartet, Millionen weitere werden das Spiel weltweit vor den Bildschirmen verfolgen.

Für die BKS-Diaspora in Österreich und anderen europäischen Ländern trägt das Ereignis eine besondere Dimension: Es lenkt den Blick des Kontinents auf eine Region, die für viele Diaspora-Angehörige Heimat bedeutet und bietet die Chance, diese als selbstbewussten Teil der internationalen Fußball-Community zu präsentieren.