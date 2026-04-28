Europas größte Drohnenshow: ESC-Spektakel vor Schloss Schönbrunn (VIDEO)

3.000 Drohnen, ein Barockschloss und drei Musiklegenden – Wien hat den Countdown zum ESC spektakulär eingeläutet.

Über dem Schloss Schönbrunn leuchtete am Montagabend kein gewöhnlicher Sternenhimmel – stattdessen übernahmen 3.000 Drohnen die Bühne des Nachthimmels. Als festliches Vorspiel zum Eurovision Song Contest Mitte Mai schrieben sie leuchtende Hommagen an Österreichs drei ESC-Sieger in die Dunkelheit: Udo Jürgens‘ legendäres Klavier, eine geflügelte Conchita und JJs markantes Schiffchen schwebten rund eine Viertelstunde lang über der einstigen Habsburger Residenz.

Neben diesen drei Ikonen des rot-weiß-roten Musikerbes waren auch die ESC-Trophäe sowie das Wettbewerbsmotto „United by Music“ als leuchtende Formationen am Himmel zu sehen.

Europas größte Drohnenshow

Laut dem ausführenden Unternehmen Cyberdrone war die Schönbrunner Inszenierung – gemeinsam mit einer Veranstaltung im Vatikan aus dem Vorjahr – die größte Drohnenshow Europas. Musikalisch gerahmt wurde das Spektakel von Dorothee Freiberger, die neben bekannten ESC-Siegertiteln auch die von ihr komponierte Titelmusik des Wiener Eurovision Song Contests 2026 zu Gehör brachte – mit deutlichen Anklängen an Mozarts Zauberflöte.

Das erste Halbfinale findet am 12. Mai in der Wien-Stadthalle statt.