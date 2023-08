Feuerwehreinsatz: Riesenspinne legt Penny-Markt lahm!

Feuerwehreinsatz im Penny-Markt in Niederösterreich: Die Entdeckung einer Riesenspinne in einer Obstkiste führt zur temporären Geschäftsschließung.

Ein unerwarteter Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen im Penny-Markt in der Außstraße in Krems, Niederösterreich. Die Mitarbeiter entdeckten beim Auspacken einer Obstkiste eine Riesenspinne und alarmierten postwendend die Feuerwehr.

Laut Berichten der „NÖN“, handelte es sich bei dem Achtbeiner um ein vermutlich nicht heimisches Exemplar. Weitere Angaben zur Spinne wurden jedoch nicht gemacht. Es wird angenommen, dass sie als „blinder Passagier“ mit der Ware unbemerkt in die Filiale kam.

Als Reaktion auf den unerwarteten Fund und aus Sorge um die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden wurde die Filiale umgehend gesperrt. Die Feuerwehr nahm umgehend die Suche nach der unerwünschten Besucherin auf, konnte diese jedoch bislang nicht auffinden. Bis zur Klärung der Situation bleibt die Filiale geschlossen. Es ist noch unklar, ob die Spinne letztlich gefunden und entfernt werden konnte.