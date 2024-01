Duo wollte Schulden eintreiben: Wilde Verfolgungsjagd durch Wien

Ein 19-Jähriger löste in Wien eine dramatische Verfolgungsjagd aus. Er gab bei der Polizei an, er schulde einem 23-jährigen Österreicher und einem 25-jährigen Iraner einen mittleren vierstelligen Geldbetrag und werde von ihnen bedroht.

Am Nachmittag gegen 16 Uhr betrat der junge Mann eine Polizeiinspektion in der Brigittenau und schilderte seine prekäre Situation. Während er seine Geschichte den Beamten erzählte, erhielt er einen Anruf von einem der Gläubiger, der ihm drohte, ihm werde etwas zustoßen, sollte er das Geld nicht zurückgeben. Um die Situation zu klären, wurde ein Treffen in Heiligenstadt vereinbart. Der 19-Jährige sollte dort nicht alleine erscheinen; mehrere Polizisten in Zivil begleiteten ihn.

Auf Polizisten zugerast

Am vereinbarten Treffpunkt entdeckten die Beamten zwei Männer in einem BMW. Ob die beiden Verdächtigen erkannten, dass sie es mit Polizisten zu tun hatten, bleibt bislang unklar. Sie starteten den Wagen und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit. Ein Polizist konnte sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite vor dem heranbrausenden Fluchtwagen retten. Bei ihrer Flucht beschädigten die Männer auch ein unbeteiligtes Fahrzeug.

Die Verfolgungsjagd endete abrupt, als der BMW wenig später am Döblinger Gürtel geparkt gefunden wurde. Von den beiden Männern fehlte zunächst jede Spur.

Verdächtige stellten sich

Doch die Flucht währte nicht lange: Wenige Stunden später stellten sich der 23- und der 25-Jährige bei der Polizei. Sie räumten ein, dass der 19-Jährige ihnen Geld schulde, bezifferten die Summe jedoch deutlich niedriger – im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ließ die beiden Männer auf freiem Fuß, verhängte jedoch ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen sie. Die Ermittlungen in diesem spektakulären Fall dauern an.