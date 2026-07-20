KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Leichenfund

Großeinsatz in Schönbrunn: Lebloser Mann nahe Gloriette gefunden

Großeinsatz in Schönbrunn: Lebloser Mann nahe Gloriette gefunden
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Am Sonntagmittag kam es im Schlosspark Schönbrunn in Wien zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Im Bereich der Gloriette wurde eine leblose Person entdeckt. Der Notruf ging laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ gegen Mittag ein.

Ort des Geschehens

Die Einsatzkräfte fanden den Mann mehrere Meter abseits eines Waldwegs im weitläufigen Parkgelände. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei übernahm in der Folge die Ermittlungen.

Identität ungeklärt

Die Identität des Verstorbenen ist bislang ungeklärt und Gegenstand laufender Erhebungen. Ersten Hinweisen zufolge dürfte es sich um eine Verzweiflungstat handeln. Der bislang unbekannte Mann soll sich demnach in der Nacht auf Sonntag auf das Parkgelände begeben und dort seinem Leben ein Ende gesetzt haben, wie die Tageszeitung berichtet.

Hilfe bei Krisen

Wenn du unter Suizidgedanken, Depressionen oder anderen Ausnahmesituationen leidest, bietet die Telefonseelsorge unter der Nummer 142 von 0–24 Uhr kostenlos und anonym schnelle Unterstützung. Weitere Ansprechstellen für Betroffene: Kriseninterventionszentrum Wien: 01/40 69 595 – Rat auf Draht: 147 – Weisser Ring – Verbrechensopferhilfe: 0800 / 112 112.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Grenzstau
Grenzchaos zwischen Kroatien und Serbien: mehr als zehn Stunden Wartezeit (VIDEO)
| EU-Vorschrift
Tempowarner dauerhaft aus: Dieser „Trick“ kostet dich das Pickerl
| Brunnen-Unglück
Tragödie bei Spaniens WM-Feier: 13-Jähriger stirbt
| Abwasser im Meer
Kroatien-Urlauber aufgepasst! Beliebte Strände gesperrt
| Aufstieg
Mit 19 Welt- und Europameister: Wie sich Lamine Yamal nach ganz oben kämpfte
MEHR AKTUELLE NEWS