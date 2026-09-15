Häftling tot aufgefunden: Mitinsasse unter Mordverdacht

In einer forensischen Einrichtung in Oberösterreich stirbt ein Mann – ein Mitinsasse steht unter Mordverdacht.

Im Forensisch-Therapeutischen Zentrum Garsten in Oberösterreich ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein 63-jähriger Mitinsasse steht im Verdacht, den 40-Jährigen vorsätzlich getötet zu haben.

Am Montagnachmittag, kurz nach 15.00 Uhr, wurde der 40-jährige Mann leblos in der Einrichtung aufgefunden. Als Tatwaffe sichergestellt wurde ein messerähnlicher Gegenstand. Beide Männer befanden sich im Maßnahmenvollzug – untergebracht aufgrund schwerwiegender psychischer Störungen, die sie als gefährlich einstufen ließen.

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Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen. Der Vorfall spielte sich auf einem Gang ab, nicht in den Hafträumen. Die Staatsanwaltschaft Steyr hat die Aufnahme von Mordermittlungen bestätigt, wartet jedoch noch auf den schriftlichen Polizeibericht.

„Es wird auf Hochtouren ermittelt“, erklärte eine Sprecherin der Behörde. Weitere Informationen wurden für Dienstag angekündigt.

Scharfe Kritik

Volksanwältin Gabriela Schwarz zeigte sich „entsetzt und erschüttert“ über das Tötungsdelikt. Die laufenden Ermittlungen seien abzuwarten. Unabhängig davon verwies sie auf die „mangelhafte Versorgungslage“ im FTZ Garsten. Freitag bis Sonntag sowie in der Nacht sei kein psychiatrisches Fachpersonal vor Ort, lediglich zweimal pro Woche sei ein Allgemeinmediziner anwesend.

Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung aus dem Jahr 2024 sind im FTZ Garsten 255 Plätze für den Maßnahmenvollzug und 24 Plätze für Untersuchungshaft vorgesehen. Laut dem Jahresbericht 2024 der Volksanwaltschaft teilte das Justizministerium im Mai 2024 mit, dass bei einer Kapazität von rund 270 Personen lediglich 13 Wochenstunden psychiatrischer Versorgung besetzt waren. Vorgesehen waren 2,03 Vollzeitäquivalente, von denen im September 2024 nur 0,26 besetzt waren.

„Unsere Bundeskommission hat nach ihrem letzten Besuch festgestellt, dass die medizinische Situation defizitär ist“, sagte Schwarz. Sie appellierte an die Verantwortlichen: „Ich hoffe, dass diese furchtbaren Anlässe zu einem Umdenken führen.“ Den Angehörigen des Opfers sprach sie ihr Mitgefühl aus.