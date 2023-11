Klimaaktivisten beenden Kooperation mit Wiener Polizei

Die Klimaaktivistengruppe „Letzte Generation“ hat angekündigt, ihre aktive Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei einzustellen. Sie streben an, „stärkere Bilder der Ungerechtigkeit“ zu kreieren und den politischen Druck auf Entscheidungsträger zu intensivieren. Diese Neuerung folgt auf eine Reihe von Protesten und Verkehrsblockaden in Wien und bedeutet, dass Mitglieder der Gruppe zukünftig nicht mehr aus eigenem Antrieb zum Arrestantenwagen gehen und bei Festnahmen nicht mehr kooperieren werden.

„Wir möchten betonen, dass diese Änderung in unserer Vorgehensweise nicht gegen die Polizei gerichtet ist“, so die Letzte Generation in ihrer Mitteilung. „Es ist uns ein Anliegen, transparent und offen mit Ihnen zu kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden und die gute Beziehung, die wir bisher mit Ihnen hatten, nicht zu gefährden.“

Die Wiener Innenstadt wurde in den frühen Morgenstunden durch Protestaktionen und Verkehrsblockaden am Karlsplatz, dem Josef-Holaubek-Platz und am Gürtel in Döbling lahmgelegt. Wenige Stunden später wurde die Änderung der Kooperationsweise den Beamten mitgeteilt. Die Aktivisten planen weiterhin, sich auszuweisen, jedoch nicht mehr bei der Festnahme mitzuwirken.

Doppelte Sachbeschädigung

Eine der bekanntesten Aktivistinnen, Anja Windl (26), befindet sich seit Dienstag in Polizeigewahrsam. Sie wird beschuldigt, sich mit Superkleber und Sand vor das Parlament geklebt zu haben und wird nun wegen doppelter Sachbeschädigung angezeigt. „Das hätte man auch mit Aceton lösen können“, kommentiert die Letzte Generation. Auch der Haftaufenthalt der Aktivistin Martha Krumpeck wegen zivilen Widerstands wurde bis nächsten Dienstag verlängert.

Trotz der drohenden Konsequenzen zeigen sich die Aktivisten standhaft. Die Änderung ihrer Kooperationsweise mit der Polizei sei nicht leichtfertig getroffen worden: „Sie reflektiert unsere zunehmende Verzweiflung angesichts der eskalierenden Klimakrise und unseres Anliegens, den politischen Druck auf die Entscheidungsträger zu erhöhen.“

Ziel: gewaltfreier Protest

Ihr Ziel sei es dennoch, weiterhin friedlich und gewaltfrei zu protestieren. Sie sind sich bewusst, dass diese Änderung in ihrer Vorgehensweise Herausforderungen für die Beamten bedeuten könnte. Seit Montag sorgt die Letzte Generation wieder für Unruhe im Wiener Straßenverkehr mit ihren „Novemberprotesten“.

Trotz der drohenden Konsequenzen bleiben die Aktivisten bei ihrem Vorhaben. Sie betonen ihren langfristigen Fokus und die Ernsthaftigkeit ihrer Ziele. Trotz der kontroversen Maßnahmen und der daraus entstehenden Konflikte, betonen die Aktivisten ihre Verpflichtung zu friedlichen und gewaltfreien Protesten. Die nächsten Tage werden zeigen, wie sich diese neue Taktik auf die Proteste und die Reaktionen der Polizei auswirken wird.