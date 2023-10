Kroatischer Influencer bricht Sprachbarrieren: Marko Vuletic lernt Kyrillisch!

Marko Vuletic, ein bekannter kroatischer Influencer, hat sich auf eine ungewöhnliche Reise begeben: Er lernt Kyrillisch. Was hat ihn dazu bewogen und wie reagieren seine Follower auf diese Entscheidung?

Die Unterschiede zwischen der kroatischen und serbischen Sprache sind für viele junge Menschen, insbesondere diejenigen, die nach dem Jahr 2000 geboren wurden, oft ein Rätsel. Während ältere Generationen die Sprache fast aller Nationen, die das große Jugoslawien bildeten, fehlerfrei kennen, ist dies für die jüngeren Generationen nicht selbstverständlich.

Einer, der sich dieser Herausforderung stellt, ist Marko Vuletic. Der 23-jährige kroatische Influencer, der aus Trogir stammt und in den sozialen Medien von mehr als 300.000 Menschen aus der Region verfolgt wird, hat beschlossen, Kyrillisch zu lernen. „Meine Eltern kennen es, wie alle in meinem Haus, aber zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, wurde es nicht in Schulen gelehrt. Da ich weiß, dass ich viele Follower in Serbien habe, möchte ich das für sie alle tun. Ich werde Kyrillisch lernen“, sagte er.

Vuletic dokumentiert seinen Lernprozess in den sozialen Medien und seine Follower sind begeistert. Seine humorvollen Bemerkungen über die kyrillische Schrift – „Oh mein Gott, der kyrillische Buchstabe V ist eigentlich der lateinische Buchstabe B“, bemerkte er verwirrt und fügte hinzu: „OK, der kyrillische Buchstabe Z sieht aus wie ein Spinnennetz und der Buchstabe LJ ist ein ganzes Sitzset, würde ich sagen.“ – sorgen für Unterhaltung und zeigen, dass das Lernen einer neuen Sprache auch Spaß machen kann.

Nach zwanzig Minuten gelang es ihm, seinen ersten Satz auf Kyrillisch zu lesen, was seine serbischen Follower in den Kommentaren in den sozialen Medien begrüßten. „Gut gemacht“, „Bravo, Bruder“, „Wenn du Hilfe brauchst, melde dich“ waren nur einige der Kommentare unter seinem Beitrag. Es scheint, dass Marko die serbische Schrift gefallen hat, da er in der Beschreibung dieses Videos auf Kyrillisch „von mir für dich“ mit einem Herz-Emoji geschrieben hat.