Leere Bowls: Poke-Lokal kämpft gegen Pleite

Ein Salzburger Poke-Lokal kämpft ums Überleben – mit Schulden im sechsstelligen Bereich und einem knappen Zeitplan.

Das Poke-Restaurant Alpoke in Salzburg steckt in finanziellen Schwierigkeiten und hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, um die wirtschaftliche Krise zu überwinden.

Die Lage des unter dem Namen „Al Poke OG“ geführten Bowl-Lokals hat sich so weit zugespitzt, dass das Unternehmen am 22. September selbst den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens stellte. Der Kreditschutzverband KSV1870 bestätigte den Vorgang auf Anfrage. Die angemeldeten Verbindlichkeiten belaufen sich auf 169.200 Euro.

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Im Rahmen des Sanierungsplans ist vorgesehen, innerhalb von zwei Jahren 20 Prozent der Schulden zu tilgen, um den Fortbestand des Betriebs zu sichern.

Gläubiger entscheiden

Die wichtigsten Verfahrensschritte sind bereits terminlich festgelegt. Am 21. Oktober findet die erste Gläubigerversammlung gemeinsam mit der Berichtstagsatzung statt, bei der die Gläubiger über die aktuelle wirtschaftliche Situation des Unternehmens informiert werden.

Die Abstimmung über den Sanierungsplan ist für den 17. Dezember im Rahmen der Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung vorgesehen. Beide Termine sind für die Zukunft des Lokals von zentraler Bedeutung, da der Plan nur mit Zustimmung der Gläubiger umgesetzt werden kann.