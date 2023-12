Mama-Influencerin quälte eigene Kinder – Anklage!

Ruby Franke, einst gefeierte Mutter und Influencerin, steht nun vor Gericht. Die 41-Jährige, die auf ihrem Kanal „8 Passengers“ Erziehungstipps gab und eine Community von 2,5 Millionen Followern aufbaute, gestand am Montag, vier Fälle schwerer Kindesmisshandlung begangen zu haben.

Franke, die sechsfache Mutter aus Utah, hatte seit 2015 eine treue Fangemeinde auf YouTube. Doch hinter der Fassade des digitalen Erfolgs verbarg sich ein erschreckendes Bild. Die Anklage wirft ihr vor, ihren zwölfjährigen Sohn stundenlang zur Arbeit gezwungen, ihm Wasser und Nahrung vorenthalten und ihn von der Außenwelt isoliert zu haben. Als der Junge im Juli versuchte zu fliehen, wurden seine Hände und Füße gefesselt – teils mit Handschellen, teils mit Seilen. Die Wunden die dadurch entstanden, „behandelte“ sie mit einer Mischung aus Honig und Cayennepfeffer. Franke gab zu, ihren Sohn mit Stiefeln getreten und seinen Kopf unter Wasser gehalten zu haben.

Aber nicht nur ihr Sohn litt unter den Misshandlungen. Auch ihre neunjährige Tochter wurde von Franke misshandelt. Wiederholt wurde dem Mädchen eingeredet, es sei böse und besessen. Die Strafen seien notwendig, um Gehorsam und Buße zu erzwingen.

Kind floh zu Nachbar

Der Fall kam ins Rollen, als Frankes Sohn im August aus dem Haus von Jodi Hildebrandt, Frankes Geschäftspartnerin, floh und einen Nachbarn um Hilfe bat. Der Junge war abgemagert und hatte Klebeband um seine Knöchel und Handgelenke. Der Nachbar alarmierte die Polizei und berichtete von offensichtlichen Wunden am Körper des Jungen. Bei der Untersuchung des Hauses fanden die Ermittler auch Frankes Tochter. Beide Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht, die vier jüngsten Kinder der Familie in staatliche Obhut genommen.

Fragwürdige Erziehungstipps

Während ihrer Zeit auf YouTube war Franke bereits mehrfach in die Kritik geraten. So hatte sie ihrem ältesten Sohn ein siebenmonatiges Schlafzimmerverbot erteilt, weil er seinem jüngeren Bruder einen Streich gespielt hatte. Er musste daraufhin auf einem Sitzsatz schlafen. In anderen Videos sprach sie davon, dass sie sich weigerte, ihrem Kind das vergessene Mittagessen in den Kindergarten zu bringen und drohte, dem Stofftier eines kleinen Mädchens den Kopf abzuschneiden, um es für das Zerschneiden von Gegenständen im Haus zu bestrafen.

Kevin Franke, Ruby Frankes Ehemann, hat inzwischen die Scheidung eingereicht. Das Urteil gegen Franke und Hildebrandt, die jeweils in sechs Fällen wegen schwerer Kindesmisshandlung angeklagt sind, wird am 20. Februar erwartet. Ihnen drohen bis zu 60 Jahre Haft.