Entdecken Sie Mazagran, ein erfrischendes Getränk mit einer reichen Geschichte und vielfältigen internationalen Versionen.

Mazagran, auch als Kaffee Mazagran bekannt, ist mehr als nur ein kaltes, gesüßtes Getränk. Es ist ein Stück Geschichte, das seinen Ursprung in Algerien hat und sich über die Grenzen hinweg in verschiedenen Kulturen etabliert hat.

Die Geschichte von Mazagran beginnt in der gleichnamigen Festung in Algerien, die 1837 Frankreich zugesprochen wurde. Hier konsumierten französische Kolonialtruppen ein Getränk, das aus Kaffeesirup und kaltem Wasser zubereitet wurde. Es wird angenommen, dass das Getränk seinen Namen von dieser Festung erhielt. In Zeiten, in denen die Soldaten kein Wasser zur Verfügung hatten, mischten sie Kaffeesirup mit Rum, um sich aufzuwärmen.

Als die Soldaten nach Paris zurückkehrten, brachten sie die Idee dieses Getränks mit und schlugen den Barkeepern vor, es zu servieren. Die Beliebtheit von Mazagran wuchs schnell und bald begannen alle Cafés, es in hohen Gläsern zu servieren.

Die Zubereitung von Mazagran variiert von Land zu Land. In der portugiesischen Version werden Espresso, Zitrone, Minze und Rum verwendet. In Österreich wird das Getränk traditionell mit Eiswürfeln serviert. Die schnelle Version wird hergestellt, indem zuvor gesüßter Espresso in eine Tasse mit Eiswürfeln und einer Zitronenscheibe gegossen wird. Dies macht Mazagran zur „originalen Eiskaffee“.

Mazagran wird mit starkem und heißem Kaffee zubereitet, der über Eis gegossen wird, und wird normalerweise in einem schmalen, hohen Glas serviert. Es wird auch als Kaffee beschrieben, der mit Wasser und nicht mit Milch zubereitet wird. In das Glas wird dann eine Zitronenscheibe und ein paar Teelöffel Rum hinzugefügt, abhängig davon, ob der Kunde einen „starken“ Kaffee oder einen aromatisierten Kaffee möchte.