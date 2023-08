Millionen-Euro-Tauffeier schockiert Belgrad! (VIDEO)

Eine Tauffeier, die in Belgrad mit einem Budget von einer Million Euro ausgerichtet wurde, hat die Gesellschaft mit ihrem unvergleichlichen Luxus und Glamour in Erstaunen versetzt. Die Großeltern organisierten dieses unvergessliche Fest für ihre Enkelinnen, während der Moderator Uros Bozic die extravagante Feier in den sozialen Netzwerken teilte. Die Feier, die von Tara Simov und Danilo für ihren Sohn veranstaltet wurde, bot eine Reihe von luxuriösen Aktivitäten und bekannten Persönlichkeiten.

Die Tauffeier, die in Belgrad stattfand, war ein Ereignis, das in Erinnerung bleiben wird. Die Großeltern, die das Fest für ihre Enkelinnen organisierten, ließen keine Kosten und Mühen scheuen. Die Feier begann mit einer Bauchtänzerin, die mit Geld geschmückt tanzte, und gab den Gästen einen ersten Eindruck von dem prächtigen Saal, der mit Gold und weißen Details dekoriert war.

Prunkvolle Tauffeier mit glücklichen Gastgebern

Die Gastgeber, Tara Simov und Danilo, strahlten in Weiß und waren überglücklich wegen ihrer Erbinnen. Die ersten Paten, die aus Brasilien kamen, wurden mit einem Feuerwerk begrüßt. Im weiteren Verlauf der Feier warf der Hauptgastgeber große Summen Geld an die Musiker und die gefragtesten Sänger, die die Gäste den ganzen Abend unterhielten.

Paten, Enkelinnen und festliche Rituale

Die anderen Paten, die ebenfalls mit einem Feuerwerk begrüßt wurden, brachten ein Schwein und einen Kuchen nach alter Tradition mit. Dann erschienen die Enkelinnen, für die das Fest veranstaltet wurde, gekleidet in Weiß, mit goldenen Kronen auf dem Kopf. Die Feiernden waren überglücklich, besonders begeistert waren sie von der mehrstöckigen Torte, die mit Figuren aus ihren Lieblings-Cartoons geschmückt war.

Kulinarische Genüsse und üppiger Service

An diesem Tag konnten Sie buchstäblich trinken, was immer Sie wollten“, sagte Uros Bozic, der Moderator, der das Video der Taufe in den sozialen Netzwerken teilte. Die Gäste konnten nach Belieben essen und trinken, während sie den ganzen Abend von mehr als einem Dutzend Kellnern bedient wurden.

Bekannte Persönlichkeiten und Geldscheine

Die Feier zog viele bekannte Persönlichkeiten an, darunter auch der bulgarische Star Julia Bikova, die immer mit ihren Tänzerinnen kommt. Der ganze Boden war mit Geldscheinen bedeckt, was die Extravaganz der Feier unterstrich. Mit einem Budget von einer Million Euro war diese Tauffeier ein Ereignis, das in der serbischen Gesellschaft für Aufsehen sorgte.