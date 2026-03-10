Nach Drohnen‑Zwischenfall: Flughafen Dubai erneut wegen Alarm dicht!

Dubai, Drohnen, eingezogene Handys: Rund um den Flughafen der Superlative verdichten sich die Zeichen einer ernsten Sicherheitskrise.

Dienstagmorgen kam es am Flughafen Dubai erneut zu einer Unterbrechung des Flugbetriebs. Ein Luftalarm zwang mehrere Maschinen zum Ausweichen – zahlreiche Emirates-Flüge konnten den Flughafen nicht direkt anfliegen und mussten in Warteschleifen drehen. Das geht aus Informationen aus Luftfahrtkreisen hervor.

Bereits am Samstag hatte ein Vorfall für Aufmerksamkeit gesorgt: Ein Drohnenangriff in der Nähe der Terminals des Dubai International Airport zwang zur vorübergehenden Aussetzung des Flugbetriebs. In unmittelbarer Nähe mehrerer A380-Maschinen soll auf dem Flughafengelände eine Drohne eingeschlagen sein.

Mehr zum ThemaDrohne schlägt auf Dubai-Airport ein – Zug knapp verfehlt (VIDEO)⇢

Drohnenvorfall Dubai

Rund um diesen Drohnenvorfall kursieren weitere beunruhigende Details. Branchenangaben zufolge sollen die Behörden in Dubai im Anschluss die Mobiltelefone von Emirates-Besatzungsmitgliedern eingezogen und ausgewertet haben – offenbar mit dem Ziel, Aufnahmen des Vorfalls zu sichern und zu kontrollieren.

Das Dubai Media Office gab eine offizielle Erklärung ab, wonach die Operationen am Dubai International Airport (DXB) zum Schutz von Passagieren, Flughafenpersonal und Flugzeugbesatzung vorübergehend ausgesetzt wurden.

Viele internationale Fluggesellschaften haben ihre Verbindungen nach Dubai aus Sicherheitsgründen vorerst eingestellt. Auch Austrian Airlines hat den Flugstopp erneut ausgedehnt. Die Kommunikationsstelle der AUA teilte dazu mit: „Unsere Flüge nach und von Dubai werden nun bis einschließlich 15. März 2026 ausgesetzt. Auch die geplanten Flüge von und nach Amman und Erbil werden bis einschließlich 15. März 2026 ausgesetzt.“ Und weiter: „Tel Aviv fliegen wir vorerst bis einschließlich 2. April 2026 nicht an, Flüge nach Teheran werden bis vorerst Ende April 2026 ausgesetzt.“

Mehr zum ThemaNahost-Krise legt globale Luftfahrt lahm – Evakuierungsflug kostet 350.000 Dollar⇢

Emirates fliegt weiter

Emirates hingegen hält an seinem regulären Flugbetrieb fest – trotz der angespannten Sicherheitslage. Laut einem Bericht von „Austrian Wings“ sollen einzelne Maschinen dabei nur gering ausgelastet sein. In der Branche stößt dieses Vorgehen auf Unverständnis und Kritik.

Aus gut unterrichteten Kreisen ist zudem zu vernehmen, dass die Stimmung innerhalb der Belegschaft – insbesondere beim Kabinenpersonal – zunehmend angespannt sei. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden es vermeiden, die Entscheidung zur Weiterführung der Flüge offen zu hinterfragen.

Auch der Kontakt zu Medien werde aus Furcht vor beruflichen Konsequenzen gemieden.