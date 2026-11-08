Nach Todesdrohung gegen Ex: Polizei stellt zwei Faustfeuerwaffen sicher

Ein Gespräch unter Ex-Partnern eskaliert in der Wohnung. Die Frau sperrt ihn aus, dann knallt es vor der Tür. Kurz darauf rückt die Polizei an.

Die Polizei hat am Samstag in Wien-Penzing einen 40-Jährigen festgenommen, der zuvor seine Ex-Freundin bedroht haben soll. Bei dem Mann befanden sich zwei Faustfeuerwaffen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der Vorfall

Am Samstagabend kam es in Wien-Penzing zu dem Vorfall. Der Mann hatte um eine Aussprache gebeten und seine frühere Partnerin dafür in ihrer Wohnung getroffen. Dort drohte er ihr, sie umzubringen.

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Unter einem Vorwand bat die Frau ihn schließlich vor die Türe, sperrte hinter ihm die Wohnung ab und verständigte die Polizei. Vor der Wohnung ertönten laute Knallgeräusche, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte anrückten.

Keine Schussspuren

Ein Schuss ließ sich nicht nachweisen. Weder Patronenhülsen noch sonstige Spuren deuteten auf den Gebrauch von Schusswaffen hin. Der Beschuldigte erklärte, die Geräusche seien von anderen Personen verursacht worden, die Böller gezündet hätten.

Über den Einsatz informierte die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.