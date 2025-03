Österreichische Post vereinfacht Briefversand ab 2025: Neue Optionen

Die Österreichische Post AG modernisiert ab Mai 2025 ihre Briefprodukte. Ein neues Standardprodukt ersetzt den ECO-Brief, mit optionaler Premium-Zustellung.

Die Österreichische Post AG wird ab dem 1. Mai 2025 ihre Briefprodukte anpassen, um den Anforderungen des aktualisierten Postmarktgesetzes und den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Diese Neuerung zielt darauf ab, die Produktstruktur zu vereinfachen. Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, betonte, dass bereits mehr als 80 Prozent der Briefe in Österreich innerhalb von zwei bis drei Werktagen zugestellt werden.

Diese Laufzeit wird nun als Standard für das neue Produkt „Brief“ festgelegt, welches den bisherigen ECO-Brief ersetzt. Für Kunden, die eine schnellere Zustellung am nächsten Werktag wünschen, wird die Zusatzleistung „Premium“ verfügbar sein.

Neue Produktoptionen

Das neue Standardprodukt „Brief“ kann, ähnlich wie der ECO-Brief, mit Briefmarken versehen und in einen der rund 14.000 gelben Briefkästen in Österreich eingeworfen werden.

Die „Premium“-Option, die für eine schnellere Zustellung sorgt, ist direkt an Schaltern von Post Partnern, in Postfilialen oder an Versandstationen erhältlich und lässt sich mit weiteren Zusatzleistungen wie „Einschreiben“ kombinieren.

Mit der Einführung dieser Änderungen wird der Preis für das kleinste Brief-Format „Brief S“ auf 1 Euro festgesetzt. Die Zusatzleistung „Premium“ kostet 30 Cent und ist mit anderen Zusatzleistungen kombinierbar.