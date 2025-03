Rasern droht Verlust: Beschlagnahmungen zeigen Wirkung

Österreichs neue Regelung gegen extreme Raser zeigt Wirkung: 171 Autos wurden beschlagnahmt, darunter zwei in Kärnten. Unfälle mit tödlichem Ausgang sanken.

In Österreich zeigt eine neue Regelung zur Bekämpfung von extremen Rasern im Straßenverkehr erste Erfolge. Seit über einem Jahr besteht die Möglichkeit, Fahrzeuge von Fahrern, die erheblich gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen verstoßen, zu beschlagnahmen. In manchen Fällen droht sogar die Versteigerung dieser Fahrzeuge. Bisher wurden landesweit 171 Autos beschlagnahmt.

Ein besonders beachtenswerter Vorfall ereignete sich auf der Südautobahn (A2), als zwei Probeführerscheinbesitzer mit mehr als 150 km/h durch einen Baustellenbereich rasten, in dem 80 km/h erlaubt waren. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, was den ersten derartigen Fall in Kärnten markierte. Von März bis Dezember 2024 wurden in diesem Bundesland acht Fahrzeuge vorläufig beschlagnahmt, so das Innenministerium.

⇢ „Raser-Gesetz“: SO viele Autos wurden seit März beschlagnahmt



Unterstützung durch KfV

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) unterstützt die neue Regelung. Klaus Robatsch, Bereichsleiter für Verkehrssicherheit beim KfV, betont, dass die Beschlagnahmung eine notwendige Abkühlphase für die Fahrer darstellt, indem sie verhindert, dass diese sofort wieder fahren können. Dies sei ein entscheidender Sicherheitsaspekt.

In der Statistik führt Niederösterreich mit 39 beschlagnahmten Fahrzeugen, gefolgt von Tirol mit 36 Fällen. Robatsch bezeichnet die Regelung als erfolgreich, insbesondere im Februar und März 2024, als die Zahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang und nicht angepasster Geschwindigkeit deutlich sank. Im März lag der Anteil solcher Unfälle bei unter zehn Prozent, im Vergleich zu einem Jahresdurchschnitt von 24 Prozent.

⇢ Regierung gegen Raser: Fahrzeuge sollen beschlagnahmt werden



Forderung nach zentralem Register

Darüber hinaus fordert Robatsch die Einführung eines bundesweiten Verwaltungsstrafregisters. Aktuell können Verstöße nur auf Bezirksebene überprüft werden, was bedeutet, dass es schwierig ist, Wiederholungstäter zu identifizieren, die in verschiedenen Bezirken auffällig geworden sind.

Ein zentrales Register würde eine sofortige Feststellung von Wiederholungstätern ermöglichen.

⇢ Fahrer flitzt mit 157 km/h und darf Auto behalten