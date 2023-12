Rückzahlung: Stromanbieter zahlt Bestandskunden Geld zurück

In einem unerwarteten Manöver hat die Verbund AG, ein teilstaatlicher Energieversorger, eine Rückzahlung an ihre Kunden angekündigt. Diese einmalige Auszahlung hängt vom Jahresstromverbrauch des Kunden ab und betrifft alle, die per Stichtag 30. September 2023 und seit mindestens vier Monaten mit Strom von der Verbund AG versorgt werden.

Am 1. März 2023 erhöhte der teilstaatliche Energieversorger Verbund AG überraschend die Strompreise für seine Bestandskunden. Dieser Schritt löste eine Welle der Verwirrung und rechtliche Unsicherheiten aus. Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) stellte den Umfang und die Vorgehensweise der Preiserhöhung in Frage und strebte eine gerichtliche Klärung an, um Rechtssicherheit für alle Betroffenen zu schaffen.

Keine gerichtliche Auseinandersetzung

Doch statt sich auf ein langwieriges Gerichtsverfahren einzulassen, suchte die Verbund AG das Gespräch mit der AK. Es gelang, eine kundenfreundliche und praktikable Lösung zu finden, die eine gerichtliche Auseinandersetzung überflüssig machte. Eine beispielhafte Demonstration von Dialogbereitschaft und Kundenorientierung, wie die AK in ihrer Aussendung betonte.

20 bis 85 Euro aufs Konto

Die Einzelheiten der Rückzahlung sind klar und transparent. Kunden mit einem Jahresstromverbrauch bis 1.500 kWh erhalten eine Einmalzahlung von 20 Euro. Bei einem Jahresstromverbrauch von 1.501 bis 3.000 kWh erhöht sich der Betrag auf 40 Euro. Und bei einem Verbrauch von über 3.000 kWh flattern stolze 85 Euro auf das Konto der Kunden. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Float-Tarife, die von der Rückzahlungsaktion ausgenommen sind.

Die betroffenen Kunden müssen nicht selbst aktiv werden! Der Stromanbieter informiert betroffene Bestandskunden. Diese erhalten automatisch eine Rückzahlung.