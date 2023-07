Schock in Kroatien: 3,50 Euro für eine Kugel Eis!

Mit dem Anstieg der Temperaturen nimmt auch die Vorfreude auf eine der beliebtesten Sommererfrischungen zu – die Eiscreme. Doch diese Saison hat man in Kroatien die Preise für Eis angehoben, im Durchschnitt um 40 Cent. Somit kostet die preiswerteste Eiskugel nun 1,70 Euro, während man für die teuersten bis zu 3,50 Euro zahlen muss.

Diese Preiserhöhung hat dazu geführt, dass die kroatischen Verbraucher weniger Eis essen. „Das ist definitiv zu viel. Die Verbraucher sollten dagegen protestieren“, sagt ein Einheimischer. Ein anderer meint: „Ich finde, dass es zu teuer ist, besonders in Anbetracht unserer wirtschaftlichen Situation.“

Eine Eiskugel sollte nicht mehr als 1,50 Euro kosten. Das wäre ein fairer Preis für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Und es wäre für alle profitabel, sowohl für Käufer als auch Verkäufer“, meinen die Bürger.

In einer Konditorei in Split wird Eis nach traditioneller italienischer Rezeptur hergestellt. Neben Eis kreieren sie auch hausgemachte Waffeln. Der Preis? Wie in der letzten Saison – zwei Euro. Dank des hausgemachten Rezepts kommen Einheimische und Touristen gleichermaßen, um eine Kugel zu kaufen. „Wir sind ein Café, das auf Einheimische angewiesen ist. Für unsere lokalen Kunden haben wir den Preis beibehalten, zwei Euro. Bisher hat sich kein Einheimischer über das Eis beschwert“, berichtet der Besitzer Lirim Bajrami.

In einer anderen Konditorei in der gleichen Gegend kostet eine Kugel dunkle Schokolade in einer süßen Waffel sogar fünf Euro. Drei Euro fünfzig für eine Kugel und anderthalb Euro für eine Waffel, das ist eindeutig zu viel“, findet auch Lirim. Er ist überzeugt, dass einige die Preise unverhältnismäßig angehoben haben.

Es gibt allerdings auch Stimmen, die das Eis in Split als günstig bezeichnen. „Es ist billiger als in England. Tatsächlich ist es viel billiger als an anderen Orten in Kroatien“, berichten Karolin und Ras aus England.

An der Adriaküste sieht die Situation ähnlich aus – der Durchschnittspreis für eine Kugel Eis liegt zwischen zwei und dreieinhalb Euro. Eine Familie kaufte drei Eiskugeln, was ihnen einen süßen Moment für 7,50 Euro bescherte. „Es ist nicht fair, aber wir haben keine andere Wahl. Wir kommen aus Trogir, und dort kostet eine Kugel zwei Euro“, erzählen Eva und Bendeguz aus Ungarn. „Fantastischer Preis. Bei uns kostet eine Kugel fünf Euro. Ja, das ist sehr teuer. Hier ist es sehr günstig“, sind Touristen aus Schweden der Meinung.

Es scheint, dass dieser Sommer für Ausländer mit höherem Lebensstandard und Kroaten, die lokale Gehälter verdienen, unterschiedlich süß schmecken wird.