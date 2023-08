Schockierender Übergriff in U-Bahn: Niemand griff ein!

In einer Münchner U-Bahn-Station wurde ein betrunkener 18-Jähriger Opfer eines schweren sexuellen Übergriffs. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, doch niemand griff ein. Die Polizei hat einen 20-Jährigen festgenommen.

Ein 18-jähriger junger Mann wurde in den frühen Morgenstunden in einer Münchner U-Bahn-Station Opfer eines schweren sexuellen Übergriffs. Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 1 und 5 Uhr morgens. Der junge Mann, der eine Party verlassen hatte und unter Alkoholeinfluss stand, schlief an der U-Bahn-Station ein und konnte sich nicht wehren.

Opfer stand unter Alkoholeinfluss

Die Polizei gab in ihrer Erklärung an, dass der 20-jährige Täter den wehrlosen 18-Jährigen stundenlang misshandelt und sexuell missbraucht hat. „Die Überwachungskamera in der U-Bahn hat das Verbrechen aufgezeichnet, aber niemand hat eingegriffen. Das Opfer stand unter Alkoholeinfluss“, sagte eine Polizeisprecherin.

Überwachungskamera zeichnet Täter bei der Tat auf

Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen den Täter bei der Ausführung der Tat. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie der Täter sein Opfer sexuell missbraucht hat“, fügte die Polizeisprecherin hinzu. Darüber hinaus wurden weitere sexuelle Handlungen an dem 18-Jährigen vorgenommen.

Bevor der Täter den Tatort verließ, stahl er dem Opfer sein Handy. Am Tag nach dem Verbrechen erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei. Mit Hilfe des gestohlenen Handys konnte die Polizei den 20-jährigen Täter ausfindig machen. Ein Richter hat Untersuchungshaft angeordnet.

Dieser Vorfall hat eine Debatte über die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Rolle von Überwachungskameras ausgelöst. Die Ermittlungen dauern an.