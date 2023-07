Die Kindheitserfahrungen in ehemaligen Jugoslawien prägten eine Generation. Das Land ist heute in Serbien, Kroatien, Slowenien, Nordmazedonien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina aufgeteilt. Damals standen praktische Fertigkeiten und soziale Interaktion im Vordergrund, im Gegensatz zur heutigen Zeit, in der Technologie und digitale Medien eine zentrale Rolle spielen.

Ein wesentlicher Aspekt der Erziehung in Jugoslawien war die Vermittlung von handwerklichen und praktischen Fähigkeiten. Die Kinder lernten nicht nur in der Schule, sondern auch in ihrer Freizeit nützliche Kenntnisse und Fertigkeiten, die ihnen im späteren Leben von Nutzen sein sollten. Mädchen erwarben beispielsweise Fähigkeiten im Nähen, Stricken und Sticken, während Jungen sich mit Radiotechnik und Elektronik beschäftigten. Laut der Online-Plattform „Zadovoljna.rs“ waren die Jugendlichen am Ende ihrer Schulzeit in der Lage, sich selbst besser zu versorgen und verfügten über ein breites Spektrum an Interessen.

Neben der handwerklichen Ausbildung legte man in Jugoslawien großen Wert auf soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten. Die Kinder wurden dazu angehalten, respektvoll und höflich mit ihren Mitmenschen umzugehen – sei es mit Älteren, Jüngeren oder Gleichaltrigen. Selbst introvertierte Kinder fanden Möglichkeiten, wie beispielsweise Schach spielen, um in Kontakt mit anderen zu treten. Dadurch entwickelten sie ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, die ihnen im späteren Leben zugutekamen.

Die Konsumgesellschaft und der technologische Fortschritt haben jedoch dazu geführt, dass moderne Kinder in gewisser Weise verwöhnt sind. Anstatt Dinge zu reparieren, die kaputtgehen, wird oft einfach ein neues Produkt gekauft. Die Kinder im ehemaligen Jugoslawien konnten verschiedene Gegenstände wie Bügeleisen, Kleidung, Schuhe und Spielzeug reparieren. Heute findet ein ähnliches Umdenken in skandinavischen Ländern wie Schweden oder Norwegen statt. Obwohl sie einen hohen Wohlstand haben, legen die Menschen dort Wert auf Nachhaltigkeit und Reparaturen.

Die Kindheit in Jugoslawien war geprägt von handwerklichen Fertigkeiten, sozialer Interaktion und praktischen Kenntnissen. Heute spielen Technologie und Konsumverhalten eine zentrale Rolle, wodurch einige dieser Fähigkeiten in den Hintergrund gerückt sind. Dennoch könnte es lohnend sein, in manchen Bereichen auf Erfahrungen der Vergangenheit zurückzugreifen, um eine nachhaltigere und sozialere Zukunft zu gestalten.