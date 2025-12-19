Brandtragödie Waschmaschine wird zur Todesfalle – Ehemann stirbt nach Wohnungsbrand

Nach einem verheerenden Wohnungsbrand in Maria Taferl ist ein 64-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Seine Ehefrau schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Ein 64-jähriger Mann ist nach einem Wohnungsbrand in Maria Taferl (Bezirk Melk) seinen schweren Verletzungen erlegen. Seine 58-jährige Ehefrau schwebt weiterhin in Lebensgefahr, wie aus einer Mitteilung der niederösterreichischen Polizei vom Freitag hervorgeht. Das Feuer war am Dienstagmorgen gegen 7.00 Uhr in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt an einer Waschmaschine im Badezimmer der Wohnung des Ehepaares identifiziert.

Rettungseinsatz

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten mehrere Hausbewohner aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit bringen. Das schwerverletzte Ehepaar wurde mit den Rettungshubschraubern „Christophorus 2“ und „Christophorus 9“ ins AKH Wien transportiert. Für den 64-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät – er verstarb am Mittwoch im Krankenhaus.

Ein Bezirksbrandermittler hat die Untersuchungen zur genauen Brandursache durchgeführt.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

