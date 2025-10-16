WEGA-Einsatz nach Amoklauf: Täter sticht wahllos auf Passanten ein

Brutale Attacken auf der Mariahilfer Straße: Ein Mann schlug einer Frau ins Gesicht und stach kurz darauf einen Passanten nieder. Die Polizei konnte den Täter überwältigen.

Ein Mann versetzte am Donnerstagnachmittag einer zufällig ausgewählten Frau auf der Mariahilfer Straße einen Faustschlag ins Gesicht. Kurz darauf stach derselbe Angreifer einem Passanten in der nahegelegenen Windmühlgasse mit einem Messer in den Oberschenkel. Zwischen den beiden Opfern bestand keinerlei Verbindung – sie wurden offenbar willkürlich zum Ziel der Attacken.

⇢ Messer-Attacke am Keplerplatz: Trio jagt 25-Jährigen



Polizeieinsatz folgt

Nach den Angriffen konnte der Täter durch ein Großaufgebot der Polizei, darunter auch Kräfte der Sondereinheit Wega (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung), überwältigt werden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der durch den Messerstich verletzte Mann wurde zur Behandlung ins Allgemeine Krankenhaus Wien gebracht.

⇢ 18-Jähriger von Gruppe von 12 Männern brutal niedergestochen



Zu weiteren Einzelheiten des Vorfalls liegen derzeit noch keine Informationen vor.

⇢ Nach Fußball-Streit: Syrer stach mit Brotmesser im Wielandpark zu

