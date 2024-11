Weihnachtsbeleuchtung: So kannst du bei der Stromrechnung sparen

Weihnachtsbeleuchtung kann die Stromrechnung erhöhen, doch es gibt Möglichkeiten, Energie zu sparen. LEDs und Solarlichter bieten effiziente Alternativen.

Die Weihnachtszeit bringt Lichterglanz in viele Haushalte. Fenster, Balkone und Gärten erstrahlen festlich, was nicht nur das Herz erwärmt, sondern auch die Stromrechnungen in die Höhe treiben kann. Doch es gibt Möglichkeiten, die festliche Beleuchtung zu genießen, ohne die Energiekosten zu belasten.

LEDs als sparsame Alternative

Der Wechsel zu LED-Lichterketten ist eine der effektivsten Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs. Diese Technologie benötigt bis zu 90 Prozent weniger Energie als traditionelle Glühbirnen und ist zudem langlebiger. Eine herkömmliche Lichterkette kann mehrere hundert Watt verbrauchen, während LED-Varianten oft mit nur wenigen Watt auskommen. Achten Sie beim Kauf auf das Energieeffizienzlabel und die Bezeichnung „warmweiß“, um die gewohnt gemütliche Atmosphäre zu erhalten.

Solarlichter für Außenbereiche

Im Garten oder auf dem Balkon bieten solarbetriebene Lichter eine umweltfreundliche Alternative. Diese nutzen gespeicherte Sonnenenergie und kommen ohne Stromkosten aus. Auch wenn die Anschaffungskosten initial höher sein können, amortisieren sie sich durch den kostenfreien Betrieb schnell. Wer noch ältere Lichterketten verwendet, sollte deren Energieverbrauch überprüfen. Diese können sich als wahre Stromfresser entpuppen. Neue LED-Lösungen mögen bei der Anschaffung teurer erscheinen, jedoch bieten sie langfristig eine deutliche Ersparnis.

Manchmal ist weniger mehr: Statt das gesamte Haus in ein Lichtermeer zu verwandeln, kann eine gezielte Dekoration effektiver sein. Ein beleuchteter Baum im Garten oder ein erhellter Fensterrahmen setzen stilvolle Akzente und sparen gleichzeitig Energie.

