Wien in Zahlen: Einblicke in die Vielfalt und Dynamik der Stadt

Wien – eine Stadt, die nicht nur wächst, sondern auch blüht und gedeiht. Das neueste Jahrbuch „Wien in Zahlen“ gibt uns einen aufschlussreichen Einblick in die lebendige Vielfalt der Stadt. Mit knapp 275.000 Menschen, die täglich nach Wien pendeln und rund 100.000 Wienern, die außerhalb der Stadt arbeiten, ist Wien ein pulsierender Knotenpunkt von Menschen, Kulturen und Lebensstilen.

Die Bevölkerung Wiens ist ein wahrer Schmelztiegel: Menschen aus 180 verschiedenen Ländern haben hier ihre Heimat gefunden. Das ist fast die gesamte Welt, wenn man bedenkt, dass die Vereinten Nationen 195 Staaten anerkennen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Mehrheit der Wiener, nämlich 90 Prozent, gerne in ihrer Stadt leben.

Beeindruckende Vielfalt an Wildtieren

Wien ist nicht nur Heimat für Menschen. Auch die Tierwelt ist stark vertreten. Obwohl die Anzahl der Nutztiere wie Kühe und Schweine seit den 1960er Jahren drastisch gesunken ist, gibt es eine beeindruckende Vielfalt an Wildtieren. Es wurden 456 Bienenarten, 60 Libellenarten und sogar 9.500 Ziesel, die kleinen pfeifenden Nager, gezählt.

Neben der Tierwelt blüht auch die Bildung in Wien auf. In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Frauen mit Universitätsabschluss verdoppelt, von 15 auf 31 Prozent. Damit haben Frauen nun mehr Hochschulabschlüsse als Lehrabschlüsse und sind im Durchschnitt besser ausgebildet als Männer. Bei den Männern stieg der Anteil der Akademiker von 16 Prozent im Jahr 2012 auf aktuell 26 Prozent an.

18 Minuten für einen Big Mac arbeiten

Die Wiener Bevölkerung ist mobil und nutzt eine Vielzahl von Verkehrsmitteln. 726.125 Autos, davon 17.805 E-Autos, sind auf den Straßen unterwegs. Viele Wiener gehen auch zu Fuß zur Arbeit, vielleicht auf einer der 3.983 Gassen oder 980 Wiener Straßen.

Die Arbeitswelt in Wien ist im Vergleich zu anderen Städten recht angenehm. Ein Wiener muss im Durchschnitt nur 18 Minuten arbeiten, um sich einen Big Mac kaufen zu können, während ein Prager dafür 42 Minuten arbeiten muss.

Die Landesstatistik Wien (MA 23) hat diese und viele weitere spannende Fakten in „Wien in Zahlen“ zusammengetragen. Das Jahrbuch ist online kostenlos einsehbar und bietet einen umfassenden Überblick über die Stadt und ihre Bewohner.