Zu heiß in den Klassen: Wiener Schule ermöglicht hitzefrei

36 Grad draußen – und drinnen noch heißer. Eine Wiener Schule zieht jetzt Konsequenzen aus der Hitzewelle.

Eine Wiener Schule ermöglicht ihren Schülerinnen und Schülern angesichts der anhaltenden Hitzewelle erstmals hitzefrei. Das Gymnasium Kundmanngasse in Wien-Landstraße reagiert damit auf die extremen Temperaturen in den Klassenzimmern.

Extreme Hitze

Die Direktorin des Gymnasiums begründet die Entscheidung in einem Schreiben an die Eltern folgendermaßen: „Für diese Woche ist eine Hitzewelle prognostiziert, die Temperaturen sollen bis Ende der Woche noch höher steigen. Unsere Klassenräume heizen sich in diesen Tagen extrem auf, die Jalousiennetze halten die Wärme kaum auf.“

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Je nach Bauweise des Gebäudes herrschen in den Unterrichtsräumen teils noch höhere Temperaturen als im Freien, wo die Thermometer bis zu 36 Grad anzeigen. Die stickige Luft und die damit verbundene geistige Belastung machen die Situation für Schülerinnen, Schüler und Lehrende zusätzlich schwer erträglich.

Früher Abgang

Am Donnerstag und Freitag können Eltern ihre Kinder kurz vor Beginn der Mittagshitze, also gegen 12 Uhr, aus der Schule abholen. Als Abwesenheitsgrund ist schlicht „Hitze“ anzugeben.

Da die schulische Kommunikation weitgehend digital abläuft, weist die Schulleitung in ihrem Schreiben ausdrücklich auf eine Ausweichmöglichkeit hin: „Sollte eine Abmeldung via WebUntis nicht funktionieren, geben Sie Ihrem Kind bitte eine schriftliche Abmeldung mit, die der Lehrkraft der 5. Stunde zu Beginn übergeben wird.“

Für jene Schülerinnen und Schüler, die in der Schule verbleiben, ist ein leichtes, fachnahes Programm vorgesehen, damit den früher Abgegangenen kein wesentlicher Unterrichtsstoff entgeht.

Unter Eltern stößt dieses Vorgehen mitten in der Hitzewelle auf breite Zustimmung.