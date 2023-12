Zwei Kinder bei Familiendrama getötet

Ein Familiendrama hat den Stadtteil Queens in New York erschüttert. Ein 38-jähriger Mann hat vier Mitglieder seiner erweiterten Familie brutal mit einem Steakmesser ermordet. Unter den Opfern waren auch zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren.

Die Polizei wurde durch einen verzweifelten Notruf auf den Vorfall aufmerksam. Ein junges Mädchen, das mit dem mutmaßlichen Täter verwandt ist, hatte die Behörden kontaktiert und um Hilfe gefleht. Sie berichtete, dass ihr Cousin Familienmitglieder umbringe, so die New Yorker Tageszeitung Daily News.

Von Polizei erschossen

Am Tatort hätten die Polizisten vor dem Haus ein schwer verletztes elfjähriges Kind aufgefunden. Es sei trotz rascher Einlieferung ins Krankenhaus gestorben. Nach der grausamen Tat setzte der Mann ein Sofa in Flammen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, eskalierte die Situation: Der Mann griff die Polizisten an, schlug einem Ermittler ins Gesicht und verletzte einen weiteren mit einem Messerstich zwischen Hals und Brust. In der darauffolgenden Konfrontation wurde der 38-Jährige von einem 28-jährigen Polizisten erschossen. Beide verletzten Ermittler wurden in ein Krankenhaus gebracht, schweben jedoch nicht in Lebensgefahr.

Nachdem die Polizei das Haus betreten hatte, wurden die Leichen von drei weiteren Opfer entdeckt: eine 44-jährige Frau, ein Mann in seinen 30ern sowie ein zwölfjähriges Kind. Eine 61-jährige Frau habe schwere Stichverletzungen erlitten und wird im Krankenhaus behandelt.

Das Tatmotiv muss noch geklärt werden, es gibt jedoch Hinweise auf eine häusliche Auseinandersetzung. Der mutmaßliche Täter wurde bereits in der Vergangenheit wegen häuslicher Gewalt festgenommen.