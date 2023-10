Arbeitsmarkt in Österreich: Steigender Anteil ausländischer Jobsuchender

Im September des vergangenen Jahres waren in Österreich 320.760 Menschen entweder arbeitslos oder in Schulungsmaßnahmen. Ein kritischer Blick in diese Zahlen offenbart eine signifikante Entwicklung: Rund 42 Prozent dieser Jobsuchenden, das sind genau 133.496 Personen, besitzen nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Zum Vergleich: Im September 2015 belief sich dieser Anteil lediglich auf etwa 28 Prozent.

Ein Blick auf die Nationalitäten der Arbeitslosen offenbart weitere Details. Hinter den österreichischen Staatsbürgern, die mit 58 Prozent immer noch die Mehrheit der Arbeitslosen inklusive Schulungsteilnehmer ausmachen, hat sich eine neue Gruppe auf den zweiten Platz geschoben: Die Syrer. Mit 21.912 Personen, die auf Unterstützung des Arbeitsmarktservice (AMS) angewiesen sind, stellen sie fast sieben Prozent aller Arbeitslosen.

Auf den weiteren Plätzen folgen Türken (12.768 Personen bzw. 4,0 Prozent), Serben (10.457 bzw. 3,3 Prozent) und Rumänen (10.027 bzw. 3,1 Prozent).

(GRAFIK: Kosmo.at)

Arbeitslosenquote im August 6,1 Prozent

Die monatlich erhobene Arbeitslosenquote nach Nationalitäten zeichnet ein ähnliches Bild. Die aktuellsten Zahlen hierzu stammen aus dem August 2023.

Bei den österreichischen Staatsbürgern lag die Quote bei 5,1 Prozent. Bei Syrern hingegen war sie mit fast 37 Prozent deutlich höher. Auch Türken (14 Prozent), Serben (rund 19 Prozent) und Rumänen (8,1 Prozent) sowie Afghanen (21 Prozent) hatten eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote. Insgesamt betrug die Arbeitslosenquote im August 6,1 Prozent.

Diese Zahlen haben nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Politik für Diskussionen gesorgt. SPÖ und FPÖ haben die Regierung für ihre Arbeitsmarktpolitik kritisiert.