Blackout-Zertifikat: Österreichs Schutzmaßnahme gegen großflächige Stromausfälle

Das Sicherheitskompetenzzentrum in Österreich hat ein Blackout-Zertifikat eingeführt, um Betriebe und Gemeinden auf einen möglichen großflächigen Stromausfall vorzubereiten. Die Zertifizierung, die am 11. September startet, zielt darauf ab, die Krisensicherheit zu gewährleisten und die Verantwortlichen in Haftungsfragen abzusichern.

In Österreich wurde eine vorbeugende Maßnahme gegen einen möglichen großflächigen Stromausfall eingeführt: das Blackout-Zertifikat. Entwickelt vom Sicherheitskompetenzzentrum, einem Expertenteam unter der Leitung von Rudolf Novotny, soll dieses Zertifikat Betriebe und Gemeinden krisensicher machen.

„Es ist allerhöchste Zeit für eine flächendeckende und einheitliche Vorbereitung“, warnt Novotny. „Bei einem Blackout ist jeder Betrieb und jede Gemeinde ab der ersten Sekunde auf sich alleine gestellt. Wenn das Licht ausgeht und die Kommunikation zusammenbricht, muss ein Notfallplan vorhanden sein.“

Die Zertifizierung, die am 11. September startet, ist ein wichtiger Schritt in dieser Vorbereitung. Diese Auszeichnung ist sowohl ein vertrauensbildendes Signal für Bürger und Kunden, aber auch eine Absicherung in Haftungsfragen für die Verantwortlichen“, heißt es in einer Aussendung des Sicherheitskompetenzzentrums.

Hohes Maß an Sicherheit

Zu den Vorgaben für das Zertifikat gehören die Ernennung eines Sicherheitskoordinators, ein Sicherheitscheck, eine Orientierungsmappe und Notfallprotokolle, sowie Online-Lehrvideos für Mitarbeiter. Ein Aufkleber signalisiert das Zertifikat. Aufgrund der hohen Effizienz, der geringen Kosten und der Signalwirkung haben sich bereits etliche Gemeinden und Betriebe für den Zertifizierungsprozess angemeldet. Es gibt bereits Vorreitergemeinden, die ihren Bürgern im Ernstfall ein hohes Maß an Sicherheit bieten wollen.

Ärzte und Rechtsanwälte sind unter den Anmeldungen, da sie ihre Handlungsfähigkeit auch bei einem Blackout aufrechterhalten bzw. die Sicherheit der Daten ihrer Mandanten signalisieren wollen.

Hotels nehmen eine besondere Rolle ein, da sie im Falle eines Blackouts für eine Vielzahl an Gästen die Verantwortung tragen.