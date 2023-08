KI-Revolution: Arbeitnehmer setzen auf ChatGPT!

Die unaufhaltsame Welle der Künstlichen Intelligenz (KI) hat die Arbeitswelt in den USA erfasst. Besonders der Chatbot ChatGPT erfreut sich wachsender Beliebtheit. Eine aktuelle Online-Umfrage von Reuters/Ipsos bringt ans Licht, dass mehr als ein Viertel der befragten amerikanischen Arbeitnehmer regelmäßig auf KI-Tools im Berufsalltag zurückgreifen.

ChatGPT hat sich dabei als nützlicher digitaler Assistent etabliert. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig: Von der Verfassung von E-Mails über die Zusammenfassung von Dokumenten bis hin zur Durchführung erster Recherchen. Ein anonymer Mitarbeiter der Datingapp Tinder gibt einen Einblick in die Praxis: “Es sind normale E-Mails wie etwa lustige Kalendereinladungen für Team-Events oder Abschiedsmails, wenn jemand geht.“ Dabei wird sorgfältig darauf geachtet, dass sich nichts auf das Unternehmen zurückführen lässt.

Die Umfrage, an der 2.625 Personen in den USA teilnahmen, offenbart jedoch auch eine gewisse Diskrepanz zwischen der Nutzung der KI-Tools und der firmeninternen Regelungen. Nur ein Fünftel der Unternehmen erlaubt ausdrücklich den Gebrauch solcher externen Tools. Zehn Prozent der Befragten gaben sogar an, dass ihre Arbeitgeber die Nutzung von KI-Tools strikt untersagt hätten. Bei knapp einem Viertel herrscht Unklarheit, ob die Nutzung der Technologie vom Arbeitgeber erlaubt ist.

Anpassung der Unternehmen an die KI-Revolution

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Unternehmen in den USA unterschiedlich auf den KI-Boom reagieren. Einige integrieren die neuen Technologien bereits in ihre Arbeitsabläufe, während andere Unternehmen eher vorsichtig agieren. Doch unabhängig von der Unternehmenspolitik, die Arbeitnehmer scheinen den Nutzen der KI-Tools erkannt zu haben und implementieren sie in ihren Arbeitsalltag. Die KI-Welle scheint somit unaufhaltsam und es bleibt abzuwarten, wie sich die Unternehmenslandschaft auf diese Entwicklung einstellen wird.