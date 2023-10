Schockmoment: Aca Lukas und Tochter überleben Autounfall

Aca Lukas und seine Tochter Viktorija waren in einen Autounfall nahe des Flughafens Nikola Tesla in Belgrad verwickelt. Trotz des hohen Sachschadens gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Der bekannte serbische Sänger Aca Lukas und seine Tochter Viktorija hatten einen Autounfall in der Nähe des Flughafens Nikola Tesla. Lukas, der gerade aus Amsterdam von einem Auftritt zurückkehrte, war auf dem Beifahrersitz, als ein Mini Cooper gegen die Seite seines Mercedes stieß. Trotz des hohen Sachschadens gab es keine Verletzten.

„Leute, es geht mir gut, alles ist in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass das Kind, das hinter mir saß, okay ist, dass Viktorija in Ordnung ist, dass niemand verletzt wurde. Der Fahrer ist nicht schuld, das Auto ist kaputt, aber wir sind hier, wir sind am Leben und gesund. Viktorija und ich sind großartig, alles ist in Ordnung“, sagte der Sänger in einer ersten Reaktion auf den Unfall.

Das PR-Team von Lukas bestätigte den Vorfall und betonte, dass es allen Beteiligten gut gehe: „Gott sei Dank geht es Aca, dem Kind und dem Fahrer gut, der andere Fahrer ist auf sie zugerast und hat sie getroffen.

Aca kam aus Amsterdam zurück, von einem Auftritt, das passierte nach 200 Metern vom Flughafen. Niemand wurde verletzt, hoher Sachschaden. Viktorija war im Auto, Gott sei Dank ist dem Kind nichts passiert, das ist für Aca das Wichtigste, denn Sie wissen, wie sehr er sie liebt.“

Der Vorfall hat in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt, doch die Fans sind erleichtert, dass es Lukas und seiner Tochter gut geht.